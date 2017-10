Babys für Einsteiger: 365 Tipps fürs erste Jahr

Die Geburt eines Kindes zählt zu den aufregendsten Momenten im Leben. Frisch gebackene Eltern sind überglücklich, aber oft auch noch verunsichert. Plötzlich heißt es Verantwortung zu übernehmen für einen kleinen Menschen. Damit es im turbulenten Babyalltag immer entspannt bleibt, helfen die Experten-Tipps des Stiftung-Warentest-Buches Babys für Einsteiger . Unsicherheiten werden beseitigt, Ammenmärchen entzaubert und der Blick für das Wesentliche geschärft. Damit es allen in der neuen Familie gut geht.

In dem Ratgeber werden alle wichtigen Themenfelder abgedeckt. So geht es unter anderem um Erstausstattung, Ernährung, Pflege und Gesundheit, aber auch um Kinderwagen, Babybetten oder Gefahrenstellen im Haushalt. So gerüstet können Eltern den Herausforderungen des ersten Jahres mit dem Baby zuversichtlich entgegensehen.

Besonders praktisch ist im Buch das Doppelseiten-Prinzip: In allen Kapiteln dieses Buches zeigen kompakte, prägnante Texte auf der linken Seite einen Irrtum oder ein Ammenmärchen und auf der rechten Seite, was für ein Baby besser ist. Viele Infokästen runden den Ratgeber ab.

„Babys für Einsteiger“ hat 214 Seiten und ist ab dem 10. Oktober 2017 zum Preis von 16,90 Euro im Handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter www.test.de/babybuch.

