Sie arbeiten fürs Radio und brauchen O-Töne? Kein Problem. Wir vermitteln Ihnen schnell und unkompliziert Interviewtermine mit unseren Expertinnen und Experten.

Die Stiftung Warentest hat ein eigenes Tonstudio, so dass Sie Ihre Interviews in Leitungs­qualität senden oder aufzeichnen können. Das Studio ist mit einem Opticodec 7600 mit 4SB Mono ausgestattet. Wer im Home­office arbeitet, kann Töne nach Absprache selbst aufzeichnen und Ihnen im Anschluss an das Gespräch zuschi­cken.

Für Interviewanfragen erreichen Sie die Abteilung Kommunikation unter (030) 26 31 - 23 45.