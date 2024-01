Fritten-Fakten: Wer die Pommes erfunden hat

Pommes gibt es in jedem Fast-Food-Restaurant, sie sind aber keine US-amerikanische Erfindung. Der Name Pommes frites (zu deutsch: frittierte Kartoffeln) zeigt ihre Herkunft aus dem französischen Sprach­raum an. Doch es waren auch nicht die Franzosen, die als erste Kartoffel­stäbchen in heißem Öl brieten, sondern die Belgier – und zwar bereits im 17. Jahr­hundert.