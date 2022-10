(1) Bei „Mein test.de“ handelt es sich um ein inter­aktives Angebot inner­halb von test.de, für welches Nutzer sich gesondert registrieren müssen.

(2) Die Stiftung Warentest verfügt als Betreiber von test.de an allen Seiten­inhalten des Portals (inklusive Layout, Software und deren Inhalten) über sämtliche Urheber-, Verwertungs- und verwandte Schutz­rechte.

(3) Die Nutzer sind nur berechtigt, die Inhalte für eigene private Zwecke zu verwenden. Die Weitergabe von Inhalten an Dritte (ganz oder in Teilen) ist ohne vorherige Zustimmung der Stiftung Warentest nicht zulässig. Es ist nicht erlaubt, die zu test.de gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyper­links in ein Teil­fenster (Frame) einzubinden und/oder darzustellen. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, Daten von test.de mittels tech­nischer Hilfs­mittel zu vervielfältigen.

(4) Die Einrichtung eines Hyper­links auf das Portal test.de ist untersagt, wenn die Seite, auf der dieser Link einge­richtet wird, sitt­lich anstößige, pornogra­fische, gewalt­verherr­lichende, rassistische und/oder strafrecht­lich relevante Inhalte enthält.

(5) Die Stiftung Warentest behält sich vor, test.de ganz oder in Teilen jeder­zeit zu schließen oder den Zugang einzuschränken. Dazu gehören auch die kostenfreien Downloads und Anwendungen von test.de.

(6) Abonnenten der Zeit­schriften test und/oder Finanztest erhalten online ausgewählte Shop-Produkte und die test.de-Flatrate (monatlich/jähr­lich) zum Sonderpreis. Die vorher genannten Vergüns­tigungen für Abonnenten gelten nur für direkte Abonnement-Kunden (unmittel­bares Vertrags­verhältnis mit der Stiftung Warentest). Das sind Privatpersonen, die einen Vertrag über ein Abonnement der Zeit­schriften „test“ und/oder „Finanztest“ mit der Stiftung Warentest, vertreten durch den Vorstand Hubertus Primus, Lützowplatz 11–13, 10785 Berlin, geschlossen haben. Der Vertrieb der Publikationen (inklusive Rechnungs­stellung) erfolgt im Auftrag der Stiftung Warentest über die

DPV Deutscher Presse­vertrieb GmbH, Post­fach 57 04 02, 22773 Hamburg, Tel. 030 / 3 46 46 50 80

als treuhänderisch leistender Unternehmer.

1. Registrierung / Mein test.de (1) Unter Mein test.de bietet die Stiftung Warentest den Nutzern auf test.de personalisierte Dienste an. Hierzu zählen: Mein test.de-Übersicht, Merkliste, Käufe, Filter & Vergleiche, Persönliche Daten etc. Um diese Dienste nutzen zu können, muss der Nutzer sich auf test.de registrieren. Für den Fall, dass sich Daten des Nutzers nach der Registrierung ändern, sollten diese unver­züglich unter der Rubrik Mein test.de Übersicht aktualisiert werden. (2) Es besteht die Möglich­keit, „Mein test.de“ anonym zu nutzen. Hierfür wählt der Nutzer bei der Anmeldung einen fiktiven Login-Namen. (3) Bei der Registrierung für „Mein test.de“ werden Pass­wort und Login-Name vom Nutzer selbst gewählt. Der Nutzer verpflichtet sich, das zum Login-Namen gehörende Pass­wort keinem Dritten zugäng­lich zu machen. Hand­lungen, die bei „Mein test.de“ unter der Verwendung eines Login-Namens in Verbindung mit dem Pass­wort vorgenommen werden, unterliegen nicht der Verantwortung der Stiftung Warentest. (4) Jede miss­bräuchliche Nutzung eines Nutzer­kontos ist unver­züglich der Stiftung Warentest mitzuteilen. Der Nutzer verpflichtet sich im Falle einer miss­bräuchlichen Benut­zung, sein Pass­wort unver­züglich zu ändern. Für Schäden, die aus einer unbe­rechtigten oder unkorrekten Verwendung pass­wort­geschützter Logins entstehen, haftet die Stiftung Warentest nicht. (5) Die Stiftung Warentest behält sich, insbesondere bei Verstößen gegen diese Nutzungs­grund­lagen, vor, den Zugang zur Nutzung von „Mein test.de“ zu versagen. (6) Der Nutzer kann jeder­zeit sein „Mein test.de“-Nutzer­konto in dem Bereich https://www.test.de/meintest/meinprofil/ löschen. Vom Zeit­punkt der Löschung an kann unter den vorher gelöschten Nutzer­daten auf „Mein test.de“ nicht mehr zugegriffen werden. Mit der Abmeldung des Nutzer­kontos werden die Daten des Nutzers voll­ständig gelöscht, sofern die Daten nicht mehr zu Abrechnungs­zwecken für kosten­pflichtige Dienste benötigt werden.

2. Zugangs­möglich­keit (1) Die Stiftung Warentest gewähr­leistet nicht, dass Mein test.de dem Nutzer zu bestimmten Zeiten zugäng­lich ist. Insbesondere über­nimmt die Stiftung Warentest keine Gewähr bei etwaigen Störungen, Unter­brechungen oder gar einem Ausfall von Mein test.de. Wartungs­arbeiten werden in der Regel in größeren zeitlichen Abständen in den frühen Morgen­stunden durch­geführt. (2) Auf dem Portal test.de wird auf andere Webseiten (Websites) verlinkt. Die Stiftung Warentest hat keinen Einfluss auf die Inhalte dieser Seiten. Auch ist eine regel­mäßige Über­prüfung der Inhalte nicht möglich. Die Stiftung Warentest macht sich die Inhalte der Sites Dritter nicht zu Eigen.

3. Hinweise zum Daten­schutz auf test.de Datenschutz auf test.de.

4. Kommentare von Nutzern (1) Bei Nutzung der Kommentar­funk­tion sind in den Grenzen des recht­lich zulässigen alle konstruktiven Meinungs­äußerungen will­kommen. Die Stiftung Warentest behält sich vor, Kommentare nicht zu veröffent­lichen oder auch nach­träglich zu löschen. Sie wird das bei schmähenden, diffamierenden, beleidigenden, rassistischen, sexistischen, strafrecht­lich relevanten oder sonst anstößigen Kommentaren unver­züglich tun. (2) Tatsachenbe­hauptungen über Personen und Unternehmen sind nur zulässig, soweit sie der Wahr­heit entsprechen und beweisbar sind. Im Einzel­fall wird die Stiftung Warentest Kommentare mit Tatsachenbe­hauptungen erst veröffent­lichen, wenn sie der Äußernde belegt und sich verbindlich bereit erklärt hat, bei Bedarf die Wahr­heit seiner Behauptung an Eides statt zu versichern. Weitere Hinweise für das Kommentieren auf test.de erhalten Sie in den Netiquette-Regeln. (3) Nutzer können eigene Kommentare über ihr „Mein test.de“-Nutzer­konto löschen. Löscht ein Nutzer sein „Mein test.de“-Nutzer­konto, bleiben veröffent­lichte Kommentare erhalten, als Autor wird „gelöschter Nutzer“ angegeben.