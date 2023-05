Der Laptop geht nicht mehr an, das Display zeigt Bild­fehler oder eine Taste fehlt: Solche Probleme nerven oder machen den Rechner sogar unbrauch­bar. Im Vergleich zu einem Neukauf ist eine Reparatur güns­tiger und zudem besser für die Umwelt − möchte man meinen. Wir haben sieben Reparatur­dienste getestet und heraus­gefunden, dass es durch­aus preis­werte Angebote gibt. Doch anderswo muss man tief in die Tasche greifen, um dieselben Defekte reparieren zu lassen. Zwischen circa 100 und 860 Euro mussten unsere Tester für Reparaturen gleich­artiger Defekte bezahlen. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen. Das gilt auch für die Dauer: Auf die reparierten Rechner mussten unsere Test­kunden zwischen 3 und 42 Arbeits­tage warten.

Warum sich der Test von Notebook-Reparatur­diensten für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Drei der sieben getesteten Reparatur­dienste sind gut. Einer schneidet mangelhaft ab. Mit im Test sind Hersteller-Dienste von Acer, Apple, HP und Lenovo sowie die marken­unabhängigen Anbieter Coms­mile, MediaMartk/Saturn und Notebook-Doktor.de. Der beste Reparatur­dienst für Sie Unser Test offen­bart große Unterschiede hinsicht­lich Kosten, Dauer und Service­qualität. Finden Sie heraus, bei welchem Anbieter Sie Ihr Notebook günstig reparieren lassen können – und worauf Sie vor der Abgabe Ihres Geräts achten sollten, um kein böses Erwachen zu erleben! Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 6/2023 zum Download.

Marken­unabhängige und -spezi­fische Reparatur­dienste im Test Die Reparatur­dienste teilen sich in zwei Lager auf: Die Dienste der Notebook-Hersteller reparieren nur Modelle der eigenen Marke(n). Marken­unabhängige Reparatur­dienste wie Coms­mile, Notebook-Doktor.de und MediaMarkt/Saturn nehmen mobile Rechner vieler unterschiedlicher Hersteller an. So haben Nutze­rinnen und Nutzer immer eine Wahl. Die gute Nach­richt: Ein marken­unabhängiger Dienst schneidet gut ab – unser Test ist also potenziell für alle Laptop-Besitzer nützlich. Beim auch insgesamt guten „Geschwindig­keits­sieger“ konnten wir die Geräte nach spätestens fünf Arbeits­tagen abholen. Ein Anbieter brauchte einmal 8, ein andermal ganze 42 Arbeits­tage, um den gleichen Reparatur­auftrag zu erledigen. Tipp: Bereits vor dem Frei­schalten können Sie die Liste der geprüften Dienstleister sehen. Was bei den einzelnen Anbietern im Test gut und weniger gut geklappt hat, beschreiben wir in individuellen Test­kommentaren. Wenn Sie den Test frei­geschaltet haben, öffnen Sie dazu die Einzel­ansicht des jeweiligen Reparatur­dienstes.

Stiftung Warentest präpariert Laptops mit Fehlern Von jedem Dienst­leister ließen wir jeweils drei Laptops reparieren. Bei jedem Gerät bauten wir drei Fehler ein: Defekte Lade­buchse. Die anonymen Tester schilderten den Service-Mitarbeitern, dass sich der Computer nicht mehr aufladen lasse. Fehlende Taste. Auch auf die nicht vorhandene Taste wiesen wir hin. Beschädigtes Netz­kabel. Dass die Isolierung kaputt war, erwähnten unsere Test­personen nicht. Wir wollten prüfen, wie sorgfältig die Reparateure unsere Geräte inspizieren und ob sie Schwach­stellen auch ohne Hinweis beheben. Nachdem die Laptops wieder bei uns einge­troffen waren, prüfte ein Experte, ob die Mängel behoben waren. Zudem dokumentierten die Tester den gesamten Ablauf vom ersten (meist telefo­nischen) Kontakt mit dem Kunden­dienst bis zur Auslieferung oder Abholung der Notebooks (mehr unter So haben wir getestet).

Mich haben die großen Preis­unterschiede über­rascht. Wer einen Laptop reparieren lassen möchte, sollte sich unbe­dingt vorher über die Kosten informieren. Jonas Schön­felder, Redak­teur im Team Multimedia