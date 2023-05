LTE-WLan-Tarife. In Kombination mit dem passenden Router liefern sie Internet für zu Hause und unterwegs. © Getty Images / Westend61 / Christian Vorhofer

Gibt es keinen Internet­anschluss über DSL oder Kabel, sind LTE-Router eine gute Alternative – voraus­gesetzt, es ist ein Mobil­funk­netz verfügbar. Die Router, oft auch Home­spot genannt, bauen ein leistungs­fähiges LTE-Netz auf und verteilen so digitale Signale an mehrere Geräte. Die Stiftung Warentest hat den Markt gesichtet und 23 Tarife ausgewählt. Hier stellen wir sie Ihnen vor und erklären, in welchen Situationen welche Angebote geeignet sind – und wann es güns­tiger ist, einen mobilen Hotspot über das Smartphone einzurichten.

Tarife für LTE-Router – warum sich unser Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Unsere Tabelle zeigt Informationen und Preise zu insgesamt 23 LTE-Tarifen von neun Anbietern, darunter O 2 , Telekom, Vodafone und 1&1. Wir empfehlen für verschiedene Nutzungs­szenarien den jeweils richtigen Tarif: Ferien­haus, mobiles Home­office, Orte ohne Breitband­anschluss. Der beste LTE-Tarif für Sie In unserer Tabelle finden Sie Tarife, die eine kurze Lauf­zeit haben und sich etwa einen Tag, eine Woche oder einen Monat nutzen lassen, und solche mit einer Lauf­zeit von 24 Monaten. Tipps und Hintergrund Wir sagen, wie LTE-WLan-Tarife funk­tionieren, für wen sich die DSL-Alternativen lohnen, auf was Sie vor dem Abschluss achten müssen – und wann es Sinn macht, einen LTE-Router in den Koffer zu packen. Sie erfahren, wie Sie Ihren Bedarf an Daten­volumen schätzen und mit welchen Daten­mengen Sie fürs Chatten, Surfen und Streamen rechnen müssen. Heft­artikel Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie Zugriff auf das PDF zum Testbe­richt aus Finanztest 06/23.

Mehr Anbieter für LTE-Router-Tarife Seit unserem letzten Vergleich im Jahr 2020 – damals noch unter dem Begriff „LTE-Zuhause-­Tarife“ – ist die Anzahl an Tarifen und Anbietern gewachsen. Nach Cong­star, O 2 , Ortel, Telekom und Vodafone sind jetzt auch 1&1, Freenet, Lidl Connect und Tchibo Mobil auf dem Markt. In unserer Auswahl haben wir uns auf Tarife mit mindestens 5 Gigabyte Daten­volumen beschränkt. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie sich anschauen, welche Tarife wir in unsere Tabelle aufgenommen haben. Sie können nach Netz, Vertrags­dauer und Tarif­art filtern.

Mobiles Internet für zu Hause und unterwegs Die Tarife bieten unterschiedlich hohe monatliche Daten­volumina, Über­tragungs­geschwindig­keiten und Lauf­zeiten. Unser Test zeigt, wer mit welchem Angebot am besten fährt. Klar ist: Die Kosten liegen im Schnitt deutlich über denen für einen DSL-Anschluss. Die monatlichen Grund­gebühren liegen zwischen 0 und knapp 75 Euro, bei einigen Tarifen werden Router­kosten von bis zu knapp 350 Euro fällig, für den Anschluss bis zu rund 50 Euro. Auf den ersten Blick günstig wirken Tarife ohne monatliche Grund­gebühr, bei denen ­tage­weise Daten gebucht werden. Wird so ein Tarif jedoch mehrere Tage in einem Monat genutzt, geht er ebenfalls ordentlich ins Geld.

5G-Tarife lohnen nur selten Unsere Tabelle lässt sich auch nach Tarifen filtern, die 5G-fähig sind. Mit diesen teuren Tarifen surfen Kundinnen und Kunden mit dem schnellsten verfügbaren Mobil­funk­stan­dard. Zumindest theoretisch, denn ein 5G-Netz gibt es noch längst nicht über­all. Einen teuren 5G-Tarif zu buchen, ist also nur sinn­voll, wenn der Stan­dard vor Ort bereits verfügbar ist oder in absehbarer Zeit installiert wird.