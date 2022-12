Fakten rund um Neuroder­mitis

Körper­eigene Störung. Wenn die Haut­barriere gestört ist, kann es zu Ekzemen kommen, sowohl durch äußere als auch durch innere Einflüsse. Bei Neuroder­mitis ist eine solche Störung anla­gebedingt.

Endogenes Ekzem. Die chro­nisch entzündliche Haut­erkrankung wird auch als endogenes oder atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis bezeichnet. Diese Krankheit beginnt fast immer schon bei Kindern.

Symptome bei Kindern. Im ersten und zweiten Lebens­jahr (4 bis 24 Monate) zeigen sich häufig zunächst rotgefärbte Entzündungen im Gesicht, vornehmlich auf den Wangen, die etwas erhaben sein können. Später können Bläschen auftreten. Durch Vergrößerung und Zusammenfließen entstehen größere Flächen, die häufig kleine Schuppen tragen und heftig jucken. Im Verlauf greift die Erkrankung auf Hals, Nacken, Ellenbeugen und Kniekehlen sowie in schweren Fällen auf den ganzen Körper über.

Symptome bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen steht häufig das trockene chro­nische Ekzem im Vordergrund. In der Regel beginnt der juckende Ausschlag in den Beuge­seiten von Armen und Beinen, zum Beispiel in den Ellenbeugen, den Kniekehlen oder den Hautfalten hinter dem Ohr, am Hals, an den Fußgelenken, unter dem Arm.