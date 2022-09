FSME: durch Viren ausgelöst

FSME kommt nur in bestimmten Regionen Europas vor. In Deutsch­land sind das vor allem Süddeutsch­land inklusive Teile von Hessen, Thüringen und Sachsen. Welche Land­striche im Einzelnen betroffen sind und wann zu einer Impfung geraten wird, erfahren Sie in unserem Special Zecken: So schützen Sie sich gegen FSME und Borreliose.

Impfung möglich. Die Viren verursachen eine Hirnhaut­entzündung, die mit schweren Lähmungen verbunden sein kann. Gegen die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) gibt es einen Impf­stoff. Leben Sie in einem FSME-Risiko­gebiet, zahlt die gesetzliche Krankenkasse die Impfung. Einzelne Kassen über­nehmen die Kosten auch, wenn Sie nicht in einem Risiko­gebiet leben – fragen Sie bei Ihrer Kasse nach.