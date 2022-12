Das hängt davon ab, ob und wie die Haut geschädigt ist. Außerdem ist entscheidend, wie trocken oder fettig sie normaler­weise ist und an welcher Stelle die Mittel aufgetragen werden sollen. Auf akute, nässende Ekzeme und Entzündungen sollten Sie nur wäss­rige Lösungen oder Schüttelmixturen geben. Trockene Haut behandeln Sie dagegen besser mit Creme oder Salbe, um ihr Fett und Feuchtig­keit zuzu­führen.

Gel, Schüttelmixtur, Lotion, Creme, Salbe, Fett­salbe – in der genannten Reihen­folge steigt der Fett­gehalt der Zubereitungen an und der Wasser­gehalt nimmt ab. Pasten enthalten zusätzlich Fest­stoffe (etwa schwer lösliche Salze, Pulver, Puder). Wasser­reiche Zubereitungen wie Gele trocknen die Haut aus und kühlen, indem das Wasser verdunstet.

Eine Schüttelmixtur enthält feste, in der Flüssig­keit nicht lösliche Bestand­teile, zum Beispiel Zink­oxid. Die Fest­stoffe müssen vor Gebrauch aufgeschüttelt werden. Wenn der Wasser­anteil auf der Haut verdunstet, bleibt eine puderige Schicht zurück, die leicht austrock­nend und kühlend wirkt.

Wasser-in-Öl-Emulsion. Für besonders trockene Haut geeignet, da sie in der Regel einen höheren Fett­anteil hat. Bei solchen Emulsionen kann zudem der Wasser­anteil nicht verdunsten, weil hier das Fett die äußere Phase bildet.

Öl-in-Wasser-Emulsionen. Sie sind gut abwasch­bar, weil sich die äußere Phase gut mit dem Wasser vermischt, enthalten aber in der Regel relativ wenig Fett.

Lotionen gibt es in zwei verschiedenen Formen: als Wasser-in-Öl- oder als Öl-in-Wasser-Emulsion, je nachdem, ob der wäss­rige oder der ölige Anteil die äußere Phase bildet.

Fett­haltige Zubereitungen: Mehr oder weniger gut verstreich­bar

Mehr Fett steckt in einer Creme, Salbe oder Fett­salbe. Pasten sind in Abhängig­keit von ihrem Gehalt an Fest­stoffen mehr oder weniger gut verstreich­bar. Sie bilden eine schützende, weiße, undurch­sichtige Schicht auf der Haut.

Salben sind in der Regel Wasser-in-Öl-Emulsionen. Fett­salben enthalten kein Wasser. Sie haften gut auf der Haut und wirken lange ein, bilden aber oft eine unangenehm fettige Schicht.

Cremes enthalten neben einem Fett­anteil immer Wasser. In der Regel handelt es sich um Öl-in-Wasser-Emulsionen. Sie ziehen schnell ein und wirken nicht so lange wie Salben. Das sollte man bei der Anwendung berück­sichtigen und Cremes eher tags­über, Salben vorwiegend abends auftragen.