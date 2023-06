Wer in einem schlecht gedämmten Haus lebt, muss oft mehr heizen. Das sorgt für Kosten und Kohlen­dioxid. Deutsche Haushalte haben 2020 nach den aktuellsten Zahlen des Umwelt­bundes­amtes insgesamt 108 Millionen Tonnen für Raum­wärme verursacht. Zum Vergleich: Die CO 2 -Emissionen im Verkehrs­sektor lagen im gleichen Jahr bei 146 Millionen Tonnen. Das ist schlecht fürs Klima. Seit zwei Jahren soll eine CO 2 -Abgabe auf fossile Brenn­stoffe einen Anreiz bieten, spar­samer zu heizen. Bezahlen mussten in Miet­wohnungen dafür bisher Miete­rinnen und Mieter allein. Für Heiz­perioden ab 2023 tragen sie und ihre Vermieter die Abgabe nun gemein­sam. Das legt das neue Kohlen­dioxid­kosten­aufteilungs­gesetz (CO 2 -Kost­AufG) fest. Wie hoch der Anteil jeweils ist, hängt vom energetischen Zustand des Miets­hauses ab – er lässt sich an der CO 2 -Menge je Quadrat­meter und Jahr ablesen. Lesen Sie, was genau ab wann gilt.

Wie viel die Abgabe Mieter und Vermieter kostet Eine schlecht gedämmte Vier-Zimmer-Wohnung mit 100 Quadrat­metern Wohn­fläche kann im Jahr auf 15 000 Kilowatt­stunden (kWh) Gas kommen. Wie viel CO 2 dadurch zustande kommt, lässt sich leicht ermitteln. Denn jede Kilowatt­stunde Gas verursacht laut Wirt­schafts­ministerium aktuell 200,88 Gramm Kohlen­dioxid. Bei 15 000 kWh wären das 3,013 Tonnen CO 2 . Auf einen Quadrat­meter ­herunter­gerechnet, sind das 30,1 Kilogramm. Die Grafik zeigt: Mieter müssten im Beispiel 60 Prozent der CO 2 -Abgabe über­nehmen, auf Vermieter entfallen hingegen 40 Prozent. © Stiftung Warentest Aktuell kostet jede Tonne CO 2 durch Heiz- und Kraft­stoffe 30 Euro. Die 3,013 Tonnen ergeben nach unserer Berechnung damit 90,40 Euro CO 2 -Abgabe.