Um den Klimawandel aufzuhalten, benötigt es erneuer­bare anstelle fossiler Energien: Solar­strom und Wind­kraft statt Kohle, Öl und Gas. Da liegt der Gedanke nahe, gemein­sam mit den darauf spezialisierten Unternehmen Geld zu verdienen. Doch so einfach ist die Rechnung nicht: Fonds mit Fokus auf neue Energien haben sich nicht so entwickelt wie von vielen erwartet. Grund sind unter anderem Probleme mit stockenden Lieferketten, höheren Rohstoff­preisen und steigenden Zinsen.

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine waren die Aktien der fossilen Energiekonzerne wieder gefragt. Der S&P Global Clean Energy Index hingegen büßte von Januar 2021 bis September 2023 mehr als 40 Prozent ein. Noch schlimmer sieht es aus, wenn man länger zurück­blickt. Seit seinem Hoch Ende das Jahres 2007 hat der Clean Energy Index sogar deutlich mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Seine damaligen Höchst­stände hat er bisher nicht wieder erreicht.

Nach dem Crash zu Beginn der Pandemie im März 2020 lief es noch gut. Während die Kurse der Ölmultis einbrachen, hatte sich der S&P Global Clean Energy Index bis Ende Januar 2021 nahezu verdreifacht. Der ETF ­iShares Global Clean Energy gehörte seiner­zeit zu den ETF mit den höchsten Mittel­zuflüssen in Europa und verwaltete in der Folge mehr als fünf Milliarden Euro.

Der Kurven­vergleich in der Grafik zeigt, dass Anlegende mit Neue-Energien-Fonds starke Schwankungen aushalten müssen. Wer aber Glück hatte und zum richtigen Zeit­punkt einge­stiegen ist, konnte zwei­stel­lige Renditen erwirt­schaften: Auf Fünf­jahres­sicht hat der ETF iShares Global Clean Energy eine Rendite von 14,2 Prozent pro Jahr erzielt (Stand 30. September 2023). Der Amundi MSCI New Energy ESG Screened hat es auf 6,6 Prozent pro Jahr gebracht. Auf Sicht von einem Jahr hat der iShares-ETF jedoch 29,3 Prozent verloren, der ETF von Amundi hat 24,8 Prozent einge­büßt.

Das wollen wir wissen: Sind Sie zufrieden mit Ihrer Auswahl? Verstehen Sie die Kosten­information? Haben Sie Fragen zu einzelnen Papieren? Schreiben Sie eine E-Mail an ­depot­analyse@stiftung-­warentest.de. Ihre Daten ­behandeln wir vertraulich. ­Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Einzel­fall­beratungen anbieten können.

Leser­aufruf. Für anstehende Unter­suchungen bitten wir Sie um Ihre Unterstüt­zung: Wir würden gerne wissen, wie es in realen Wert­papierdepots aussieht. ­Dazu brauchen wir konkrete Depot­auszüge. Ihre Daten ­helfen uns bei der Analyse.

Weitere ETF setzen auf das Thema erneuer­bare Energien

Der S & P Global Clean Energy Index ist nicht der einzige, der die Branche darstellt. Der Neue-Energien-ETF von Amundi bildet den MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Index ab, der 106 Unternehmen enthält. Größte Titel sind die US-Energieversorger PG & E und Edison Interna­tional sowie Schneider Electric aus Frank­reich.

Der Solactive Clean Energy-Index setzt sich aus aktuell 38 Titeln zusammen. Per Ende Oktober lagen unter den Top-Werten die Solarfirmen West Holdings aus Japan und Solaria Energia y Medio Ambiente aus Spanien. L&G bietet seit Oktober 2020 den L&G Clean Energy ETF auf den Index an.

Der Index WilderHill New Energy Global Inno­vation umfasst aktuell 104 Werte. Seit März 2021 gibt es darauf den ETF Invesco Global Clean Energy. Laut Fonds-Facts­heet führt ebenfalls West Holdings die Top-Ten-Liste an. Der ETF verwaltet derzeit unter 50 Millionen Euro. Noch weniger hat bislang der Deka Future Energy ESG ETF einge­sammelt. Er bildet den Solactive Future Energy ESG Index ab und ist seit 2022 am Start.