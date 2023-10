Anle­gerinnen und Anlegern mit Rentenfonds im Portfolio sitzt das letzte Jahr wahr­scheinlich noch in den Knochen. 20 Prozent Verlust machten Fonds mit Euro-Staatsanleihen, die doch eigentlich der Sicher­heits­baustein im Depot sein sollten. Das Problem: Rasant steigende Zinsen sorgten dafür, dass die Kurse der bestehenden Anleihen fielen.

Wer direkt in eine Anleihe investiert, den schmerzen zwischen­zeitliche Kurs­verluste nicht so sehr: Er kann die Anleihe bis zum Ende der Lauf­zeit halten und so den Nenn­wert der Anleihe wieder ausgezahlt bekommen. Das geht bei klassischen Anleihen-ETF, die das Geld auf viele verschiedene Anleihen streuen, nicht. Endet die Lauf­zeit der Anleihe im Bestand, rückt eine neue Anleihe nach. Die Fonds laufen weiter, immer mit ungefähr demselben Mix aus Anleihen verschiedener Lauf­zeiten.

Verstehen Sie Ihr Depot? Leser­aufruf. Für anstehende Unter­suchungen bitten wir Sie um Ihre Unterstüt­zung: Wir würden gerne wissen, wie es in realen Wert­papierdepots aussieht. ­Dazu brauchen wir konkrete Depot­auszüge. Ihre Daten ­helfen uns bei der Analyse. Das wollen wir wissen: Sind Sie zufrieden mit Ihrer Auswahl? Verstehen Sie die Kosten­information? Haben Sie Fragen zu einzelnen Papieren? Schreiben Sie eine E-Mail an ­depot­analyse@stiftung-­warentest.de. Ihre Daten ­behandeln wir vertraulich. ­Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Einzel­fall­beratungen anbieten können.

Wer die ETF bis zum Schluss hält, hat geringere Kurs­risiken als mit normalen Rentenfonds, auch die Renditen sind dann gut kalkulier­bar. Sie liegen aktuell bei gut 4 Prozent pro Jahr (Stand 6. Oktober 2023). Die im Dezember 2028 auslaufenden Fonds zum Beispiel bringen jähr­lich knapp 4,3 Prozent. Davon gehen noch Kosten von 0,12 Prozent pro Jahr ab. Die ETF-Kurse können während der Lauf­zeit schwanken. Anlegende können die ETF vorzeitig verkaufen – dann aber zum aktuellen Kurs.

Schwankungen nehmen ab Wie die Grafik zeigt, nehmen die Schwankungen der iBonds-ETF ab, je näher das Laufzeit­ende rückt. Das liegt daran, dass sich die Rest­lauf­zeiten der Anleihen im Fond­sport­folio fort­laufend verkürzen. Bei den normalen Anleihen-ETF ist das anders. Da ihre Portfolios immer aus dem gleichen Mix an Anleihen verschiedener Rest­lauf­zeiten bestehen, bleiben die Schwankungen theoretisch dieselben. In der Praxis können sich natürlich ruhigere und turbulentere Zeiten abwechseln. © Stiftung Warentest

Vorteil: Kein Kurs­risiko zum Ende Der Vorteil der iBonds-ETF im Vergleich zu normalen Anleihen-ETF ist, dass es so gut wie keine Kurs­risiken gibt – sofern die Anleger den ETF wirk­lich bis Fälligkeit halten. Anders als zum Beispiel bei Festgeld kommen sie aber während der Lauf­zeit an ihr Geld ran. Die Fonds können jeder­zeit zum jeweils aktuellen Kurs verkauft werden. Dann kann es allerdings passieren, dass weniger als die ursprüng­lich erwartete Rendite heraus­kommt. Wichtig zu wissen: Garan­tiert ist der Rück­zahlungs­betrag nicht. Sollten Anleihen in den Fonds von den Emittenten nicht wie erwartet zurück­gezahlt werden, kann die Rück­zahlung kleiner sein als angenommen. Allerdings ist das wenig wahr­scheinlich, weil iShares für die iBonds nur Anleihen von guter Qualität kauft.

Nachteil: Man muss sich um die Wieder­anlage kümmern Der Nachteil der iBonds-ETF ist, dass das Geld nach Fälligkeit ausgezahlt wird und man sich um eine Wieder­anlage kümmern muss. Wer nicht sicher ist, dass er sein Geld nach der Anlage­zeit von zwei oder vier Jahren wieder benötigt, handelt sich mit den iBonds unnötigen Aufwand ein und verzichtet lang­fristig auf Rendite – wie unser Beitrag Geldanlage richtig planen zeigt. Typischer­weise bieten länger laufende Anleihen auch höhere Renditen. Deshalb ist das Anlegen mit kurzen Lauf­zeiten und weniger Kurs­risiken keine Wund­erlösung – es geht oft auf Kosten der Rendite. © Stiftung Warentest

Einige Nach­haltig­keits­kriterien beachtet Die iBonds-ETF von iShares beachten einige Nach­haltig­keits­kriterien. Sie sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungs­ver­ordnung einge­stuft und investieren nach Angaben von iShares zum Beispiel nicht in kontroverse Waffen, Tabak, Kraft­werk­skohle oder Ölsände.

Fazit: Alternative für Anleger mit festem Anla­gehorizont iBonds-ETF sind eine gute Alternative für alle, die eine mittel­fristige Anlage suchen, aber flexibler bleiben wollen als mit Fest­geld. Wer Geld auf unbe­stimmte Zeit anlegen will, ist mit normalen Rentenfonds besser bedient. Wie unsere aktuellen Simulationen zeigen, können die Renditen auf mitt­lere Sicht wieder steigen. Nur wenn es nochmals zu einem starken Zins­anstieg kommen sollte, stünde erneut eine Verlust­phase an – auch die wäre aber nach wenigen Jahren beendet. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}