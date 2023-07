Grill­gut. Steaks landen im Sommer oft auf dem Rost. Am beliebtesten ist Schweine­fleisch. © Manuel Krug

Edeka Gut & Günstig BBQ's Best

Rund jeder zweite Grill­fan legt laut Umfragen am liebsten Steak auf den Rost. Im Handel gibt es Grill­fleisch bereits fertig mariniert. Doch manch einer traut dem Einge­legten nicht: Unter dem Mantel der Marinade könnte sich Minderwertiges verstecken. Auf die zwölf Produkte im Test trifft das nicht zu. Drei von zwölf marinierten Schweinen­acken­steaks sind geschmack­lich top. Sieben Steaks im Test schneiden insgesamt gut ab. Ein geschmack­lich sehr gutes Steak vom Discounter verpasst aber wegen Keimen die Note Gut. Gutes Grill­fleisch gibt es schon für wenig Geld – wem allerdings das Tier­wohl am Herzen liegt, der muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Warum sich der Grill­fleisch-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Unsere Tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für 12 marinierte Schweinen­acken­steaks. Im Test vertreten sind etwa Produkte von Rewe, Edeka, Aldi und Lidl; drei tragen das Bio-Siegel. Die Qualitäts­urteile reichen von Gut bis Befriedigend, die Preise von 8 bis 22,90 Euro pro Kilogramm. Das beste marinierte Schweine-Nacken­steak für Sie Unser Test zeigt, welche Steaks eine gute Fleisch­qualität haben und welche mit Keimen belastet sind. Die Test­ergeb­nisse können Sie nach Ihren Vorlieben filtern – etwa nach dem Preis oder den Kriterien „Kontrolliert biologisch“ oder „konventionell?“. Tipps für die perfekte Marinade Wer Fleisch selbst mariniert, kann ganz nach dem eigenem Geschmack würzen. Wir haben zusammen­gestellt, welche Zutaten sich dafür am besten eignen und wie lange Fleisch einge­legt werden muss. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Testbe­richt aus test 8/23 zum Download.

Zwölfmal marinierte Schweinen­acken­steaks im Test „Aromatisch“, „sehr saftig“, „sehr zart“ – so beschreiben unsere Teste­rinnen und Tester ein sehr gut schme­ckendes Steak. Die marinierten Schweinenackensteaks im Test sind meist in Paprikamarinade einge­legt, je eins auch in Schwarz­bier- oder Westernmarinade. Neun Produkte stammen aus konventioneller Haltung, drei sind Bio-Steaks. Zwei Steaks fallen wegen krankmachender Keime auf, eines von ihnen ist Bio-Fleisch. Tipp: Welche Produkte wir getestet haben, können Sie schon vor dem Frei­schalten des Tests sehen: in der Bildergalerie oben oder indem Sie einfach auf Testergebnisse klicken. Wofür die Siegel auf tierischen Produkten wie Grill­fleisch stehen und was es mit dem neuen staatlichen Tierhaltungs­kenn­zeichen auf sich hat, erfahren Sie im Special Tierwohl-Label.

Oft aus aufgetautem Fleisch gemacht Wird Fleisch tief­gefroren und zum Verkauf wieder aufgetaut, muss das grund­sätzlich gekenn­zeichnet werden. Bei Produkten aus mehreren Zutaten wie marinierten Schweine­steaks aber ist diese Angabe freiwil­lig, wenn nur das Fleisch einge­froren war und nach dem Auftauen mariniert wurde. Die meisten Anbieter im Test geben die Auskunft dennoch: Neun der zwölf Produkte sind laut Etikett aus aufgetautem Schweine­fleisch hergestellt. Von den drei anderen war laut unserer Analyse aber nur eines sicher nie einge­froren. Eindeutig ist es dagegen bei Hähnchenfleisch. Das darf nie aufgetaut verkauft werden.