Die Pflege­versicherung ist an die gesetzliche Krankenkasse des Versicherten angegliedert. Privat Kranken­versicherte sind in der privaten Pflege­versicherung – auch Pfle­gepflicht­versicherung genannt – versichert. Die Leistungen der Pfle­gepflicht­versicherung sind denen der sozialen Pflege­versicherung gleich­wertig. Privat Versicherte können bis zu sechs Monate nach Abschluss eines Kranken­versicherungs­vertrags die Pfle­gepflicht­versicherung auch bei einem anderen Unternehmen abschließen.

Beitrag für gesetzlich Versicherte

Der Beitrags­satz zur sozialen Pflege­versicherung liegt bei 3,05 Prozent des Brutto­einkommens für gesetzlich Versicherte mit Kindern. Kinder­lose zahlen 3,4 Prozent. Der Beitrag geht am Ende des Monats vom Brutto­lohn ab. Bei Angestellten beteiligt sich der Arbeit­geber am Beitrag, jedoch nicht am Kinder­losen-Zuschlag.