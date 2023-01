Gebrauchte Kleidung verkaufen Portale für Second-Hand-Klamotten im Check

1. Auf Nach­haltig­keit setzen und Geld verdienen Viele Kleidungs­stücke werden nur kurz getragen, manche gar nicht. 1,1 Millionen Tonnen Kleidung werden in Deutsch­land jähr­lich aussortiert, so die Verbraucherzentrale Nord­rhein-West­falen. Ausrangiertes landet meist im Altkleidercontainer. Werden die Teile dagegen zum Kauf angeboten, gibt das anderen die Möglich­keit, ressourcenschonend einzukaufen. Vielleicht greifen sie so nicht zu einem neuen Kleidungs­stück. Gebrauchtes zu tragen, verlängert die Lebens­zeit des Textils. Das spart Wasser, Energie und Rohstoffe, die das Herstellen von Neuware verbrauchen würde. Den Trend haben auch große Händler wie Zalando, H&M, Otto und C&A erkannt und sind in das Geschäft mit Second-Hand-Kleidung einge­stiegen. Der private Handel spielt sich vor allem im Internet ab. Am aktivsten sind hier Frauen zwischen 16 und 34 Jahren. Mit einem Dutzend Teilen im Jahr erlösen die Online­verkäufe­rinnen im Schnitt 300 Euro. Das ist nicht viel. Doch für zwei Drittel der Deutschen, die privat Gebrauchtes verkaufen, geht es neben dem Geld vor allem um Nach­haltig­keit. Einziger Wermuts­tropfen: Der Versand der Kleider­päck­chen belastet ebenfalls die Umwelt. Richtig recyceln. Altkleider besser beim Deutschen Roten Kreuz und ähnlichen Organisationen einwerfen statt in No-Name-Container. © imago images / Manngold

2. Second-Hand-Onlineshop je nach Verkaufs­strategie wählen Es gibt jede Menge Onlineportale für Second-Hand-Mode. Verkäufe­rinnen sollten die geeignete Platt­form aussuchen – je nachdem, ob es gilt, ein früheres Lieblings­stück einzeln selbst zu verkaufen, für Designermode einen guten Preis zu erzielen oder gebrauchte Kleidung gleich paket­weise zu verkaufen. Wer einzelne Teile wie wertige Fehlkäufe veräußern möchte, wählt etwa Vinted, Mädchenflohmarkt, Ebay oder Ebay Klein­anzeigen. Fotos hoch­zuladen und den Text für die Anzeige zu erstellen, braucht etwas Zeit. Preis­verhand­lungen können Nerven kosten, da viel gefeilscht wird. Daneben ist Geduld gefragt: Manche Stücke finden erst nach Monaten einen Käufer. Dafür lässt sich mit Glück hier mehr verdienen als bei großen Aufkäufern. Manche Verkäufe­rinnen machen Fotos, stopfen die Sachen in eine Tüte und versuchen, ihre Klamotten auf den Portalen zum Kilo­preis loszuwerden. Bequemer ist da ein Onlineshop mit Concierge­service wie bei Mädchenflohmarkt und Rebelle. Der kümmert sich auf Wunsch um das Fotografieren und Einstellen der Kleidungs­stücke und wickelt den Verkauf ab – natürlich gegen einen Aufschlag bei der Provision. Second-Hand-Ankauf. Wer viele Sachen loswerden will und sie nicht selbst online verkaufen möchte, schickt seinen Stapel besser an Ankauf­sportale wie Momox oder Sellpy. Der Aufwand ist gering. Doch die Annahme­konditionen sind streng. Nur bestimmte Marken sind zugelassen. Die Sachen dürfen nicht stockig riechen, heißt es etwa bei Momox. Nichts also für den Karton Kinder­klamotten aus dem Keller. Gezahlt wird wenig: Für eine im Sommer gekaufte 30-Euro-Bluse wird im Herbst lediglich 2,30 Euro geboten. Für den Verkauf von Luxus­hand­taschen und Designerstücken eignen sich Portale wie Buddy & Selly, Rebelle und Vestiaire Collective. Hier sind hohe Preise für Vintageteile drin.

3. Aussagekräftige Fotos und detaillierte Beschreibungen einstellen Beim Verkauf von Einzel­teilen in Eigen­regie sind aussagekräftige Fotos, am besten bei Tages­licht und vor hellem Hintergrund, das A und O. Düstere Fotos verknitterter Klamotten wirken abschre­ckend. Ausführ­liche Beschreibungen erhöhen die Verkaufs­chancen. Einige Portale fragen Angaben wie Marke, Größe, Farbe und Material auto­matisch ab. Mängel wie lose Fäden oder kleine Flecken besser aufzeigen. Das ist glaubwürdig und Käufer wissen so, auf was sie sich einlassen.

4. Anfragen zügig beant­worten und freundlich bleiben Interes­sentinnen melden sich über das Portal, haben Fragen etwa zu den Maßen oder machen Preis­vorschläge. Rasche Antworten sind ebenso wie das schnelle Versenden der Ware nach Eingang des Geldes bei einem Online­verkauf wichtig. Denn auf vielen Portalen bewerten sich Käufer und Verkäufer gegen­seitig. Eine hohe Punkt­zahl erleichtert zukünftige Geschäfte.

5. Den richtigen Preis finden und eine Unter­grenze fest­legen Die Preise für gebrauchte Textilien liegen deutlich unter dem früheren Neupreis. Viele schätzen den Wert ihrer Sachen zu hoch ein. Wie aber den richtigen Preis fest­legen? Faust­regel: Je neuwertiger, desto besser und gängige Marken bringen mehr ein. Einige Anbieter zeigen beim Einstellen der Anzeige, was für ähnliche Waren verlangt wird. Bei Vestiaire Collective gibt es einen Wieder­verkaufs­rechner. Ansonsten hilft die Suche im Internet nach Vergleichs­preisen. Das Luxusportal Rebelle empfiehlt, etwa 40 bis 70 Prozent bei der Kalkulation vom Neupreis abzu­ziehen. Auf jeden Fall Spielraum einplanen, viele Käufer handeln. Besser eine Preis­unter­grenze fest­legen. Bei Ebay können Verkäufer auch die Auktion wählen, den Start­preis schlägt Ebay vor. Nach sieben Tagen erhält das höchste Gebot den Zuschlag. Wer nicht unter Wert verkaufen möchte, kann einen Mindest­preis fest­legen. Das kostet 3 Prozent des Mindest­preises und maximal 150 Euro. Verkäufer mit schwachen Nerven wählen besser die „Sofort­preis“-Option, bei der sie einen Fest­preis fest­legen. Vom Kauf­preis können je nach Portal Gebühren abgehen oder das Portal ist prozentual am Erlös beteiligt – manchmal beides.

6. Bei Bezahlung über das Portal sind Verkäufer­daten geschützt Über­weisen Käufer direkt per PayPal oder Bank­über­weisung, hat der Verkäufer das Geld sofort. Nachteil: Er gibt seine privaten Daten heraus. Über­weist der Käufer dagegen an das Portal, bleiben diese geschützt. Dafür kann es länger dauern, bis der Verkäufer sein Geld bekommt. Bei unver­sicherten Sendungen muss der Käufer erst den Erhalt bestätigen oder mitteilen, dass mit der Ware alles okay ist, bevor Geld ausgezahlt wird. Vorsicht bei Über­weisungs­belegen, wenn das Geld noch nicht da ist. Sie könnten gefälscht sein.