Sie sind klein, robust und fix: SSD-Fest­platten bieten zusätzlichen Speicher­platz für Dokumente, Fotos und andere Daten. Wir hatten 40 externe SSD-Fest­platten im Test. 27 kamen mit dem test-Qualitäts­urteil Gut ins Ziel. Doch der Blick auf die Details lohnt sich: Wir entdeckten deutliche Unterschiede im Preis und bei der maximal erreich­baren Geschwindig­keit. Mithilfe unseres Tests finden Sie das passende Gerät für Ihren Einsatz­zweck und Ihr Budget.

Gut zu wissen: SSD steht für Solide State Drive, zu deutsch etwa: Fest­speicher. Im deutschen Sprach­raum verwenden viele Anwender und Anbieter der Begriff „SSD-Fest­platte“. Streng genommen handelt es sich bei diesen Speichermedien aber nicht um Fest­platten, sondern um Lauf­werke (deshalb Drive – nicht Disc).

Kommt es Ihnen vor allem auf Geschwindig­keit an? Oder suchen Sie die beste SSD-Platte für unter 100 Euro? Oder ein besonders robustes Modell für unterwegs? Unsere Test­ergeb­nisse können Sie gezielt nach Ihren Vorlieben durch­suchen.

SSD-Lauf­werke mit USB 3.2

Mobile SSD-Lauf­werke sind erfreulich klein und unkompliziert: Einfach per USB-Kabel anschließen und starten. Die Lauf­werke funk­tionieren auch an Smartphone und Tablet. Im Unterschied zum USB-Stick speichert ein SSD-Lauf­werk auch größere Daten­mengen in hoher Geschwindig­keit. Unser Test umfasst aktuelle SSD-Speicher mit USB-3.1- oder USB-3.2-Anschluss. Viele arbeiten bereits mit der Technologie USB 3.2 Gen 2×2 und versprechen blitz­schnelle Daten­über­tragung von bis zu 2 500 Megabyte pro Sekunde. Das funk­tioniert unabhängig vom verwendeten Stecker, sowohl über USB-A als auch über USB-C. Mit Thunderbolt-3-Technik sind über das USB-C-Kabel sogar 2 800 Megabyte pro Sekunde erreich­bar.