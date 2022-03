Da Arbeitnehmer in der Regel nicht genau am 1. Januar eines Jahres in Eltern­zeit gehen und auch nicht genau am 31. Dezember eines Jahres aus der Eltern­zeit in ihren Job zurück­kehren, stellt sich die Frage, wie sich die Baby-Auszeit auf den Jahres­urlaub auswirkt. Es gilt: Der Arbeit­geber kann den Jahres­urlaub für jeden vollen Kalendermonat in Eltern­zeit um ein Zwölftel kürzen.

Beispiel Urlaubs­kürzung: Eine Arbeitnehmerin hat laut Arbeits­vertrag Anspruch auf 30 Tage Jahres­urlaub. Sie geht vom 18. Oktober 2020 bis zum 17. Oktober 2022 in Eltern­zeit. Da sie im Jahr 2020 zwei volle Kalendermonate in Eltern­zeit ist (November, Dezember 2020), steht ihr für dieses Jahr stehen ihr also nur 25 Tage Urlaub zu (Kürzung der 30 Tage um zwei Zwölftel). So wird auch der Jahres­urlaub für das Jahr 2020 berechnet, in dem die Frau auf ihren Arbeits­platz zurück­kehrt: Da sie 2022 insgesamt neun volle Monate in Eltern­zeit ist, kann sie für 2022 maximal 7,5 Tage Urlaub nehmen (Kürzung des Jahres­urlaubs von 30 Tagen um neun Zwölftel).