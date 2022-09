Per App stets verfügbar. Die elektronische Patienten­akte (ePA) lässt sich bequem vom Sofa aus auf dem Handy verwalten. © Getty Images

Immer und über­all Arzt­befunde, Labor­werte oder den Impf­pass dabei haben, keine Röntgen­bilder von einer Arzt­praxis zur anderen schleppen müssen, mit ein paar Klicks wissen, wann die letzte Mammografie war: Das und mehr bietet die elektronische Patienten­akte, kurz ePA – ein digitales Management­system für die Gesund­heits­daten von gesetzlich Kranken­versicherten. In der Regel verwalten Versicherte die digitale Akte über eine App. Für Privatversicherte ist sie noch in der Entwick­lung.

In einem exemplarischen Praxis­test hat die Stiftung Warentest drei ePA-Apps von drei Krankenkassen unter die Lupe genommen: AOK, Mobil Krankenkasse und Techniker Krankenkasse. Fazit: Die elektronische Patienten­akte bringt Versicherten viele Vorteile, doch noch läuft beim Einrichten, Navigieren und Verwalten von Dokumenten nicht alles reibungs­los. Wir zeigen, worauf Versicherte achten sollten. Außerdem haben wir die sieben größten Krankenkassen und die AOK gefragt, was ihre ePA-Apps so bieten.

Warum sich der Test der elektronischen Patienten­akte für Sie lohnt Praxis­test. Drei Versicherte von AOK, Mobil Krankenkasse und Techniker Krankenkasse haben die Apps zur elektronischen Patienten­akte ihrer Krankenkasse für uns unter die Lupe genommen und schildern ihre Erfahrungen. Wir beant­worten zudem wesentliche Fragen rund um die ePA-App, etwa wo Sie die App bekommen, wie sie funk­tioniert, welche Vorteile sie bietet und wie die Kassen Ihre sensiblen Gesund­heits­daten schützen.

Detaillierte Info-Tabelle. Wir haben die sieben größten Krankenkassen sowie die AOKs zu ihren ePA-Apps befragt: zum Beispiel wie Einrichtung und Log-in-Prozesse funk­tionieren, welche Funk­tionen die App bietet und wie Sie die Hilfe-Hotline bei Problemen erreichen. Alle Antworten finden Sie über­sicht­lich aufbereitet in einer Info-Tabelle.

Wir haben die sieben größten Krankenkassen sowie die AOKs zu ihren ePA-Apps befragt: zum Beispiel wie Einrichtung und Log-in-Prozesse funk­tionieren, welche Funk­tionen die App bietet und wie Sie die Hilfe-Hotline bei Problemen erreichen. Alle Antworten finden Sie über­sicht­lich aufbereitet in einer Info-Tabelle. Heft­artikel. Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie Zugriff auf das PDF zum Report aus test 10/2022 zum Download – inklusive der Tabelle mit vertieften Infos zu den ePA-Apps der größten Krankenkassen.

Drei ePA-Apps im Praxis­test Für unseren Check luden drei Frauen die ePA-App ihrer Krankenkasse in der Android-Variante herunter und richteten ihre Patienten­akte ein. Entwickelt wurden die Apps jeweils von einem der drei tech­nischen Betreiber in Deutsch­land – Bitmarck/Rise, IBM und ITSG/x-tention. Die Patientinnen stießen auf einige Hürden – zum Beispiel beim Registrieren der App oder wenn sie einem Arzt oder einer Ärztin online Zugriff auf Dokumente wie einen Laborbe­richt oder persönlichen Medikations­plan gewähren wollten. Unser Praxis­test zeigt: Der Weg zur digitalen Akte ist noch holp­rig und fordert viel Geduld.

Elektronische Patienten­akte ist keine Pflicht Einge­führt wurde die digitale Patienten­akte Anfang 2021. Seither wird sie stetig weiter­entwickelt. Die ePA-App ist mit mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet über­all abruf­bar – vernetzt mit Arzt­praxen, Kliniken und anderen medizi­nischen Leistungs­erbringern. Die Nutzung der ePA ist freiwil­lig und kostenlos, aktuell müssen sich Versicherte aktiv um die Einrichtung kümmern. Die Ampel­regierung möchte aber auf ein sogenanntes Opt-out-Verfahren umschwenken: Die Kassen sollen die ePA auto­matisch zur Verfügung stellen. Wer keine haben möchte, muss dann der Nutzung aktiv wider­sprechen.