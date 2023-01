Donuts im Test Wo es die besten Donuts gibt

In der Mitte luftig, drum­herum fettig und süß – Donuts, die frittierten Hefeteig­kringel, gibt es für fast jeden Geschmack und mit den unterschiedlichsten Dekoren. Neben bekannten Donutketten haben auch Supermärkte und Discounter das Gebäck in ihrem Sortiment – abge­packt und lose von der Theke. Wir wollten wissen: Wie viel Fett und Zucker enthalten die Donuts? Sind sie mit Schad­stoffen belastet? Wie schme­cken sie? Unterscheidet sich abge­packte Ware von frischen Donuts von der Theke? Und schließ­lich: Können die preis­werten Donuts von Aldi und Co mit den teureren Produkten von Ketten wie Dunkin‘ oder Royal Donuts mithalten? All das klärt unser Test.

Warum sich der Donut-Test der Stiftung Warentest für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Wir haben 19 Donuts auf Fett- und Zucker­gehalt, Fett­qualität und Schad­stoffe geprüft. Darunter sind Kringel von Brammibal’s Donuts und McDonalds, aber auch von Aldi, Lidl und Rewe. Die Preise liegen zwischen 78 Cent und 5,25 Euro pro 100 Gramm. Der beste Donut für Sie Die Test­ergeb­nisse können Sie nach Ihren Vorlieben filtern, etwa danach, welches Produkt möglichst wenig Fett mitbringt oder weniger süß ist als andere. Ein Klick aufs jeweilige Produktfoto in der Tabelle führt Sie zum Test­kommentar. Dort beschreiben wir auch, wie die Donuts schme­cken. Nähr­wert-Check Jeder Donut ist eine Süßig­keit. Doch die Unterschiede der Produkte im Test sind groß. Wir ordnen die Fett- und Zucker­gehalte für Sie ein. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 2/23 zum Download.

Donuts mit Streu­zucker oder Glasur – einzeln und abge­packt Für unseren Test haben wir Donuts in klassischen Varianten ausgewählt: mit Loch und ungefüllt, dekoriert mit Streu­zucker, Zucker, Fett- oder Schoko­laden­glasur. Zwölf Produkte sind lose verkaufte Donuts, darunter vier von spezialisierten Donutketten. Sieben werden als fertig abgepackte Donuts im Discounter oder Supermarkt verkauft, vier davon tiefgekühlt. Erfreulich: Viele der getesteten Produkte schme­cken gut, darunter auch preisgüns­tige. Nur ein Donut fällt in diesem Punkt negativ auf: Während andere aromatisch nach geba­ckenem Hefeteig riechen und schme­cken, kommt er leicht fade und trocken daher. Die Fett­qualität ist oft gut, Schad­stoffe in besorgnis­erregenden Mengen haben wir in keinem der getesteten Produkte gefunden. Tipp: Oben unter dem Inhalts­verzeichnis können Sie alle 19 getesteten Produkte im Foto sehen und ankli­cken. Schon vor dem Frei­schalten können Sie in der Datenbank filtern, etwa alle preiswerten Donuts.

Spezielle Kenn­zeichnung bei loser Ware Lose verkaufte Donuts von der Bedien- oder Selbst­bedienungs­theke unterliegen bei der Kenn­zeichnung weniger strengen Regeln als abgepackte Donuts. So sind Nähr­wert­angaben oder eine voll­ständige Zutaten­liste bei offen verkauften Lebens­mitteln nicht verpflichtend. Über Zusatz­stoffe wie Farb­stoffe oder All­ergene müssen Verbrauche­rinnen und Verbraucher aber informiert werden. Tipp: Was für unver­packte Lebens­mittel gilt, lesen Sie in unserem Report Wie lose Ware gekennzeichnet sein muss.

Donuts schme­cken am besten frisch. Wer sie auf Vorrat haben möchte, kann Tiefkühldonuts kaufen. Sara Waldau, Redak­teurin im Team Ernährung