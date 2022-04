Kartonage macht Altpapier dunkler

Zudem stellen Papier­fabriken in Deutsch­land zunehmend Kartons her, um den wachsenden Bedarf an Verpackungs­material zu bedienen. Die Produktion von Zeitungs- und Büropapier ist zwischen 2010 und 2020 um 35 Prozent gesunken. So steht immer weniger helles Altpapier zum Recyceln zur Verfügung.