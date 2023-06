Wer jemals versucht hat, die Back­röhre von einge­branntem Fett, Pizza­käse oder auch Zuckerguss zu befreien, weiß: Kräftiges Schrubben mit Spül­mittel und Wasser reicht da meist nicht. Wir wollten wissen, was Back­ofen- und Grill­reiniger taugen und ob güns­tige Handels­marken die gleiche Leistung wie bekannte Marken­produkte liefern.

Im Test reinigten drei Spezial­mittel wirk­sam, darunter auch ein recht güns­tiges Produkt. Doch nur der Testsieger schneidet insgesamt gut ab. Drei Grill­reiniger versagten im Test jämmerlich.

Wir sagen, wie Sie ätzende Back­ofen­reiniger sicher verwenden, welche Produkte nicht in Back­öfen mit Selbst­reinigungs­funk­tion einge­setzt werden sollten und ob das Haus­mittel Wasch­soda hilft, den Back­ofen zu reinigen.

Reinigen, Materialschonung, Sicherheit und Umwelt − Sie können die Ergeb­nisse nach den Kriterien filtern, die Ihnen am wichtigsten sind. Unser Vergleich hilft Ihnen, Geld zu sparen: Unter den wirk­samsten Back­ofen­reinigern im Test ist auch ein vergleichs­weise güns­tiges Produkt. Die Preisspanne reicht von 7 Cent bis 1,05 Euro pro Anwendung.

Die Reinigungs­leistung prüften wir mit Verschmut­zungen, wie sie täglich in der Küche vorkommen: Tomaten-Käse, einer Sirup-Mischung und Fett­schmutz. Nur drei Produkte reinigten insgesamt gut, acht weitere säuberten befriedigend, drei mangelhaft.

Back­ofen­sprays und -gele sicher verwenden

Wer Back­ofen­reiniger nutzt, sollte stets Schutz­brille und Schutz­hand­schuhe tragen. Die starken Laugen in den Produkten können Augen schaden und die Haut verätzen. Die Mittel können auch Materialien angreifen. Im Test über­prüften wir das auf Oberflächen, die typischer­weise in Back­öfen und Küchen vorkommen: Emaille, Edelstahl, schwarzes Gummi, Holz und Kunststoff. Nur wenige Reiniger schneiden in puncto Materialschonung insgesamt gut ab.

Außerdem hat die Stiftung Warentest geprüft:

Bringen die Back­ofen- und Grill­reiniger im Test strahlende Sauber­keit, ganz ohne Schrubben?

Wie gut und sicher lassen sie sich anwenden?

Wie stark belasten sie Gewässer?

Wie gut wirkt Wasch­soda im Vergleich zu Back­ofen- und Grill­reinigern?

Tipp: Lesen Sie immer das Klein­gedruckte. Vier Anbieter raten davon ab, ihre Mittel in Backöfen mit Selbstreinigungsfunktion anzu­wenden.