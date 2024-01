Endlich frei von Brille oder Kontaktlinsen: Das wünscht sich, wer sich die Augen lasern lässt. Studien bescheinigen den üblichen Laser­methoden grund­sätzlich hohe Erfolgs­raten und Sicherheit. Aber: Dafür müssen Augen­laserzentren sorgfältig arbeiten – schon im Vorfeld einer Operation. Denn nicht jedes Laser­verfahren eignet sich in jedem Fall. Und: Gründe wie Augen­krankheiten oder zu hohe Dioptrien­werte können sogar grund­sätzlich gegen den Eingriff sprechen.

Das alles ist durch Vorgespräche und Vorunter­suchungen abzu­klopfen – und genau da enttäuschen die Anbieter im Test der Stiftung Warentest erheblich. Einen Testsieger können wir nicht küren – aber mit Hintergrund­informationen und Tipps helfen: Wir sagen, worauf Interes­sierte achten sollten, bevor sie sich für eine Laser-OP entscheiden.

Wir haben die Beratung in fünf großen über­regionalen Augen­laserzentren getestet: Care Vision, EuroEyes, Lasermed, Optical Express und Smile Eyes. Drei Anbieter erfassten die individuelle Vorgeschichte unserer Test­personen gut (Anamnese). Doch aus den medizi­nischen Vorunter­suchungen wurden meist keine geeigneten Empfehlungen abge­leitet.

Individuelle Besonderheiten kamen bei der Beratung zu kurz

Die Stiftung Warentest hat fünf große über­regionale Anbieter unter die Lupe genommen. Für den Test vereinbarten drei fehlsichtige unter 45-Jährige bei allen geprüften Anbietern Termine für Beratungen und Vorunter­suchungen. Zwei Fach­ärzte für Augen­heil­kunde waren in die Konzeption und Auswertung des Tests einbezogen. Einer hat die Probanden zudem umfassend augen­ärzt­lich untersucht. So wussten wir, welche Besonderheiten im jeweiligen Fall zu beachten waren.

In einem Fall schlugen alle Augen­laserzentren passende Laser­verfahren vor. Im zweiten Fall wäre es sinn­voll gewesen, zunächst die Auswirkungen der OP mithilfe von Kontaktlinsen zu simulieren – was aber nur einer der fünf Anbieter tat. Im dritten Fall ging keiner auf eine medizi­nische Auffälligkeit der Test­person ein, die vor dem Lasern dringend hätte abge­klärt werden müssen. Insofern ist unsere Bilanz in diesem besonders wichtigen Punkt enttäuschend.

In den übrigen Prüf­punkten, etwa Aufklärung über die OP oder Trans­parenz, sind die Bewertungen zumeist besser – mit Unterschieden von Anbieter zu Anbieter.

Tipp: Wenn Sie über eine neue Brille nach­denken, erfahren Sie Wissens­wertes in unserem Test von Augenoptikerketten. Neben Beratung und Service durch die Optiker haben wir auch die Qualität der ange­fertigten Brillen geprüft.