test-Podcast 9/2017: Tracking Blocker, Gemüsechips, Kundenrechte bei Friseur, Kosmetiker und Tätowierer, Smart Toys

Was sind Tracking-Blocker und warum ist es sinn­voll, sie zu installieren? Warum ist das Trend-Knabberzeug Gemüsechips nicht so gesund, wie es die Werbung glauben machen will? Was macht Smart Toys zu Spionen im Kinder­zimmer? Wie urteilen Gerichte, wenn Friseur, Kosmetiker oder Tätowierer Mist bauen? Das sind die Themen dieses test-Podcasts.