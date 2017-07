Zucker: Umstrittenes Lebens­mittel und wichtiger Baustein der Natur

Dieser Podcast ist zuckersüß. Wo steckt wie viel Zucker drin, kann man ihn ersetzen, und wenn ja: womit? (siehe auch Alternativen für Zucker) Und: kann man Zucker hören? Man kann, wie beispiels­weise Zikaden und Fauch­schaben beweisen, deren Atem­röhren mit Chitin ausgekleidet sind, also: mit Zucker. Für diesen Podcast wurden Experten­gespräche rund um Zucker in Ernährung und Gesundheit geführt, und wir waren in der Zucker­ausstellung im Berliner Technikmuseum.