Moderne Smartphones: Stärken, Schwächen und Trends

Nachdem der Vorgänger wegen explodierender Akkus vom Markt genommen wurde, versucht Samsung mit dem Galaxy Note 8 sein angekratztes Image wieder aufzupolieren. Doch der Neustart will nicht so recht gelingen: Im Test der Stiftung Warentest zersplitterte das Display des 1.000 Euro teuren Smartphones. Franziska Ritter hat mit zwei Multimedia-Experten über den Test in der Fall­trommel gesprochen, über Stärken und Schwächen moderner Smartphones, wie man empfindliche Geräte schützen kann und über die aktuellen Trends auf dem Smartphone-Markt.