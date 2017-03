Hilfe zur beruflichen Neuorientierung: Was kann ich, was will ich und wo will ich hin?

Wer sich beruflich verändern will, muss wissen wo er steht. Aber das ist heut­zutage nicht immer ganz einfach. Denn der Job auf Lebens­zeit ist längst ein Auslaufmodell. Befristete Arbeits­verhält­nisse sind an der Tages­ordnung. Immer mehr Menschen erwerben in wechselnden Tätig­keiten vielfältige Fähig­keiten, für die sie nicht immer ein Zeugnis bekommen. Da über die eigenen Kompetenzen und Interessen den Über­blick zu behalten, fällt manchmal schwer. Helfen können hier sogenannte Kompetenz­bilanzen. Über Fragebögen, Aufgaben und begleitende Coachings können diese Verfahren die Selbst­reflexion anregen und damit die berufliche Weichen­stellung erleichtern. Die Weiterbildungs­experten der Stiftung Warentest haben 11 Angebote getestet. Dieser Podcast stellt sie vor.