Food Lab: Wo die Rezepte für die Zeit­schrift test entwickelt werden

Es schließt die Lücke zwischen Wissenschaft, Hand­werk und Gastronomie. Es ist ein Think­tank für inno­vative Produkt­entwick­lung, Esskultur und Nach­haltig­keit: Das food lab muenster. Einer­seits Experimentier­stube für Start-Ups, Studierende und neugierige Köche, ander­seits ein non-profit-Labor für nach­haltige deutsche regionale Küche. Als Bereich des Fach­bereichs Ökotrophologie an der Fach­hoch­schule Münster ist das Food Lab eine unabhängige wissenschaftliche Institution. Seit Anfang 2017 entwickelt es für die Stiftung Warentest das Rezept zum Test, das Leser und Lese­rinnen monatlich in der Zeit­schrift test lesen und nach­kochen können. Der Podcast wirft einen Blick in die Testküche.