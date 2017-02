Finanztest-Podcast: Kreuz­fahrt, Baufinanzierung, Photovoltaik­versicherungen

Kreuzfahrt: Innen­kabine statt Veranda und Meerblick? Unangekündigte Abbuchung von Trinkgeldpauschalen? Was Seereisenden alles passieren kann und wie sie sich schützen. Baufinanzierung: Die Beratung in vielen Banken lässt zu wünschen übrig, und am Ende zahlen die Kunden oft kräftig drauf. Solaranlagen: Wie versichert man sie gegen Brand, knabbernde Nager oder andere Fälle? Dazu Verbrauchertipps zu Reiseimpfungen von der Kasse, Pflegekinder aufnehmen und Wechsel der Police in der privaten Krankenversicherung.