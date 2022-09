So funk­tioniert Air Up: Schme­cken mit der Nase

Die Air-Up-Trinkflasche mischt Wasser mit aromatisierter Luft. Das funk­tioniert dank wechsel­barer Duft­aufsätze, Pods genannt. Beim Trinken wird der Duft im Gehirn als Geschmack wahr­genommen. Air Up nutzt dafür den Prozess des retronasalen Riechens: Aromen nehmen wir Menschen beim Essen und Trinken immer auch retronasal, also über den Mund im Nasen-Rachen-Raum, wahr.

Preis: Eine Air-Up-Flasche aus Kunststoff kostet zusammen mit zwei oder drei Pods rund 35 bis 40 Euro. Die Pods müssen dann immer wieder nachgekauft werden. Den Dreier­pack gibt es für 6 bis 9 Euro.

Im Test: Wir haben Pods in drei Geschmacks­richtungen für den Test ausgewählt: Raspberry-Lemon (Himbeere-Zitrone), Orange-Vanilla Swirl (Orange-Vanille) sowie Peach (Pfirsich). Sie wurden von drei sensorisch geschulten Prüf­personen verkostet und im Labor auf ihre Aroma­stoffe untersucht. On top haben wir die Air-Up-Flasche in verschiedenen Farben auf kritische Stoffe geprüft.

Im Schnell-Check. Drei Geschmacks­richtungen haben wir probiert und analysiert. Die Air-Up-Flasche kam neben der Farbe Anthrazit auch in den Farben Blau und Weiß ins Prüf­labor. © Stiftung Warentest / Ralph Kaiser