Als Student sind Sie bis zum 25. Lebens­jahr in der Regel in der gesetzlichen Kranken- und Pflege­versicherung familien­versichert. Das heißt, Sie sind über Ihre Eltern mitversichert und müssen keine eigenen Beiträge zahlen. Ab dem 25. Geburts­tag sind Sie in der studentischen Versicherung. Die Beiträge betragen knapp 100 Euro im Monat.

In der Familien­versicherung oder der studentischen Versicherung bleiben Sie nach Abschluss des Studiums noch, solange Sie einge­schrieben sind – also längs­tens bis zum Ende des Semesters. Für die Lücke bis zum Berufs­beginn oder einem Master­studium ergeben sich folgende Möglich­keiten:

- Sind Sie jünger als 23, bleiben Sie weiter in der Familien­versicherung und müssen keine Beiträge zahlen.

- Erhalten Sie Arbeits­losengeld, über­nimmt die Arbeits­agentur die Beiträge.

- Sind die ersten beiden Punkte nicht erfüllt, müssen Sie sich freiwil­lig versichern. Die Monats­beiträge betragen mindestens 186 Euro plus Zusatz­beitrag der jeweiligen Krankenkasse. Im Schnitt ergibt das 196 Euro.

Wichtig: Wenn Sie als Student in der privaten Kranken­versicherung waren, können Sie für die Zeit bis zum Berufs­beginn nicht in die gesetzliche Kranken­versicherung wechseln. Das ist nur möglich, wenn Sie Arbeits­losengeld erhalten und die Arbeits­agentur Ihre Beiträge über­nimmt.

Tipp: Sie sind auf der Suche nach einer passenden Krankenkasse? Unser Krankenkassenvergleich zeigt Ihnen die güns­tigsten Krankenkassen mit den meisten Zusatz­leistungen.