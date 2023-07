Die gesetzliche Rente ist sicher, die Beamtenpension sowieso. Dank parlamentarisch kontrolliertem, sozialstaatlichem Sicherungs­system fließen die monatlichen Zahlungen pünkt­lich auf die Konten von Rentnern und Pensionären. Mit der Gewiss­heit: eine Kürzung ist gesetzlich ausgeschlossen. Was aber gilt für private Zusatz­renten? Ein insolventes Versicherungs­unternehmen oder Pensions­kassen, die in schweres Fahr­wasser geraten sind, können Spare­rinnen und Sparer verunsichern.

Wie steht es also um den Schutz bei den von der Versicherungs­wirt­schaft angebotenen Produkten für eine private Zusatz­rente? Und wer schützt die betriebliche Alters­vorsorge? Die Renten­experten der Stiftung Warentest haben genauer hingeschaut und sagen, wie die Sicherungs­systeme für Lebens­versicherung, private Renten­versicherung, Riester-, Rürup-Rente und Betriebs­rente funk­tionieren, was passiert, wenn Anbieter in dauer­hafte Zahlungs­schwierig­keiten kommen, und ob private Renten und Betriebs­renten auch sinken können.