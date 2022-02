In vielen Ländern außer­halb Europas gibt es keine oder andere Regeln zu Widerruf und Reklamation. Ob Ware bei Nicht­gefallen zurück­genommen wird, liegt dann zum Beispiel im Ermessen des Online-Shops. Eine Ausnahme ist, wenn sich der Online-Shop direkt an den deutschen Markt wendet. Wirbt der Shop beispiels­weise in Deutsch­land, gibt die Preise in Euro an und gestaltet seine Website auf deutsch, kann unter Umständen deutsches Recht anwend­bar sein, dies ist aber mitunter schwer einzuschätzen. Und selbst wenn der Shop in Deutsch­land verklagt werden könnte, müsste das deutsche Urteil im Ausland voll­streckt werden, was nicht ganz einfach sein dürfte.

Vereinheitlichte Rechte inner­halb der EU Widerruf. Die Regeln rund um das Widerrufs­recht sind bei Onlinekäufen in der EU vereinheitlicht. Das heißt, egal ob Sie in einem französischen oder einem deutschen Onlineshop bestellen, der Kauf kann zwei Wochen lang widerrufen werden. Bei einem Widerruf darf der Shop dem Kunden allerdings die Rück­sende­kosten auferlegen. Alle Regeln zur Rück­gabe von Fehlkäufen finden Sie in unserem Special Shopping online und im Laden. Reklamation. Entpuppt sich eine im EU-Ausland gekaufte Ware als mangelhaft, kann der Kunde diesen Mangel reklamieren. Die Einzel­heiten sind in Europa allerdings (noch) nicht einheitlich geregelt. Europaweit können Mängel mindestens zwei Jahre lang reklamiert werden, in einigen Ländern haftet der Händler für auftauchende Mängel sogar darüber hinaus, etwa für 3, 5 oder sogar sechs Jahre. Außerdem gibt es in einigen EU-Ländern wie etwa Spanien eine Frist, inner­halb der ein Mangel beim Händler ange­zeigt werden muss, zum Beispiel zwei Monate. In Deutsch­land gibt es keine solche Anzeige­frist. Wer nach einem Kauf mit einem EU-Händler in Streit gerät, kann über die Europäischen Plattform für Online-Streitbeilegung Kontakt mit der zuständigen Schlichtungs­stelle des jeweiligen Landes aufnehmen. Möglicher­weise lässt sich das Problem auf diesem Weg lösen.