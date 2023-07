Viele Urlauber sind von schönen, kuriosen oder güns­tigen Souvenirs fasziniert. Doch längst nicht alles dürfen sie einfach mitbringen. Zoll­beamte kontrollieren deshalb an jedem Flughafen stich­proben­artig Reisende beim Verlassen der Ankunfts­halle. Häufig müssen Reisende dann auf teure Mitbringsel Zoll zahlen oder manche ganz abgeben, weil sie in Deutsch­land verboten sind. Beliebt unter den Souvenirs sind zum Beispiel Korallen. Doch sie fallen unter das Washingtoner Arten­schutz­abkommen und dürfen gar nicht einge­führt werden. Selbst Bruch­stücke müssen Urlaube­rinnen und Urlauber rausrü­cken.

Mitbringsel aus einem EU-Mitglieds­staat müssen Privatreisende grund­sätzlich nicht verzollen – wenn es sich um Gegen­stände zum persönlichen Ver- oder Gebrauch handelt. Bei Genuss­mitteln variiert der persönliche Bedarf der Reisenden. Für Tabakwaren oder Kaffee gelten deshalb konkrete Mengen­beschränkungen, bis zu denen die Waren zoll­frei nach Deutsch­land mitgebracht werden. Die Richt­mengen sollen den persönlichen Bedarf von gewerb­lichen Zwecken abgrenzen. So sind zum Beispiel 800 Ziga­retten, 10 Liter Spirituosen und 10 Kilogramm Kaffee erlaubt. Für Wein gibt es keine Grenze. Die Richt­mengen gelten nur dann, wenn Reisende die Waren für ihren persönlichen Bedarf erworben haben und sie diese in ihrem persönlichen Gepäck befördern.

EU-Einreise: Bis zu 430 Euro ist in Ordnung

Für alle, die außer­halb der Europäischen Union Urlaub gemacht und dort Mitbringsel einge­kauft haben, gelten Frei­grenzen. Deren Höhe hängt meist vom gewählten Verkehrs­mittel ab:

Flug- und Seereisende dürfen Mitbringsel im Wert von bis zu 430 Euro mitbringen. Sind die Souvenirs mehr wert, müssen sie diese am Flughafen direkt beim Zoll anmelden.

Bei Einreise per Bahn oder Auto dürfen die Waren pro Person höchs­tens 300 Euro wert sein.

Kinder unter 15 Jahren dürfen Souvenirs im Wert von maximal 175 Euro mitbringen – unabhängig vom Verkehrs­mittel.

Wer die Frei­grenzen über­schreitet, muss Einfuhr­abgaben entrichten. Bei einem Waren­wert bis 700 Euro erheben die Zöllner eine pauschale Gebühr in Höhe von 17,5 Prozent. Sind die Souvenirs teurer, berechnen sie die Abgaben – Zoll, Einfuhr­umsatz­steuer und Verbrauchs­steuern – einzeln. Mengen- und Wert­grenzen gelten nur für das persönliche Gepäck. Dazu zählen auch Koffer, die mit dem gleichen Beför­derungs­mittel voraus- oder nachgesandt werden.

Bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Staat in die EU muss die Urlauberin oder der Urlauber im ersten EU-Land verzollen. Reist jemand also per Bahn von Russ­land über Polen nach Deutsch­land, muss er in Polen zoll­pflichtige Waren anmelden, falls er welche mit sich führt.