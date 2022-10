Zinsportal Sparclub24 Vorsicht, Abzocke!

Zinsen auf Festgeld steigen gerade rasant, weil die Zentral­banken durch­greifen, um der Inflation Herr zu werden. Kein Wunder, dass derzeit auch einige dubiose Anbieter auf das Thema Zins­anlagen abzielen. Abzo­cker segeln nun mal gern nah am Zeit­geist und nutzen Trends, um mit falschen Versprechungen zu ködern. In diesem Fahr­wasser bewegt sich das Zinsportal Sparclub24.com, das neben Edel­metallen und Flüssiggas vermeintlich lukrative Fest­geld­angebote anpreist. Dahinter steckt die IBA Consulting Trading GmbH.

Sicherheit. Die besten Zins-Angebote, die gleich­zeitig sicher sind, haben wir für Sie zusammen­gestellt. Alle Angebote in unseren Tabellen für Tagesgeld und Festgeld sind seriös und von der europäischen Einlagensicherung geschützt.

Nur die Aufmachung ist seriös

Die Internetseite wirkt seriös: Das Impressum nennt den Firmen­namen, den Geschäfts­führer Alex Zweigert und eine posta­lische Adresse – also kein anonymer Anbieter aus einer Steuer­oase. Auf der Website werden Fest­gelder mit Verzinsung bis zu 5 Prozent angeboten – und zwar bei einem Anla­gehorizont von einem Jahr, was derzeit völlig utopisch ist. Das beste Angebot in unserem Zinsvergleich waren 2,2 Prozent (Stand: Oktober 2022).