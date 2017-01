Die Tester prüfen alle Zins­angebote auf bedenk­liche Neben­bedingungen – und nehmen Angebote mit verbraucherunfreundlichen Bedingungen nicht in die Daten­bank auf. Dazu gehören zum Beispiel Lock­angebote mit kurzen Lauf­zeiten oder nied­rigen Anla­gebeträgen, Angebote mit Zusatz­kosten und so genannte Kombi-Produkte, bei denen üblicher­weise nur die Hälfte des Anla­gebetrages in eine kurz­fristige Zins­anlage fließt – und die andere Hälfte in Investmentfonds.

Die Einlagensicherung muss stimmen

Zudem kommen nur Zins­angebote von Instituten in den Produktfinder, bei denen eine ausreichende Einlagensicherung für den Pleitefall gewähr­leistet ist. So berück­sichtigen die Tester zum Beispiel nur Banken aus EU-Staaten, deren Einlagensicherung sich in Krisen bewährt hat oder nach den Erfahrungen der Vergangenheit für eine größere Krise gerüstet scheinen. Eine Sicherung von 100 000 Euro Spargeld pro Kunde ist das Minimum. Jeder Anleger kann in der Tabelle So funktioniert die Einlagensicherung prüfen, bis zu welcher Höhe sein Geld im Fall einer Bankenpleite geschützt ist.