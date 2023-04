Zinsen Erste Bank aus Tschechien mit im Vergleich

Zum Start vorne

In unsere Vergleiche von Tagesgeld und Festgeld haben wir erst­mals eine Bank aus Tschechien aufgenommen. Die J&T Banka aus Prag geht mit deutscher Nieder­lassung und deutschem Internet­auftritt an den Start: Die J&T Direkt­bank mit Sitz in Frank­furt bietet Tages­geld mit einem Zins von 2,5 Prozent an und setzt sich damit an die Spitze der Tabelle. Auch gut verzinste Fest­gelder mit unterschiedlichen Lauf­zeiten werden angeboten.