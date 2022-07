Zelte im Test Gute für zwei Personen ab 90 Euro

Was ein Trekkingzelt draufhaben sollte

Bei Outdoor-Abenteuern zu Fuß, zu Rade oder per Paddelboot auf dem Wasser ist ein Zelt praktisch. Es muss aber robust, wasser­dicht, atmungs­aktiv, einfach auf- und abzu­bauen und am besten noch leicht sein. Welche Modelle das alles draufhaben, wollte unser Schweizer Part­nermagazin K-Tipp wissen.

Im Test traten insgesamt zehn Zelte an, in denen bis zu zwei Personen Platz finden. Neun Modelle sind Iglu-Zelte, die an zwei gekreuzten Zelt­stangen aufgestellt werden. Das High Peak Siskin 2 ist ein Einbogenzelt. Eine Zelt­stange wird mittig aufgestellt, das Zelt zu beiden Seiten abge­spannt. Während Iglu-Zelte im Notfall auch ohne Heringe stehen bleiben können, ist das Einbogenzelt ohne diese Verankerungen nicht stabil.