Drei Gebiss­modelle mit Zahn­klammer hat die Mitarbeiterin einer Kiefer­ortho­pädiepraxis im Berliner Südwesten vor einer Mutter und ihrem 13-jährigen Sohn aufgebaut. Sie deutet auf ein Modell mit einer Zahn­spange aus Metall. Dieses über­nehme die gesetzliche Krankenkasse. Dann hebt sie die Vorzüge der anderen Modelle hervor: glattere Brackets, elastische Bögen, weniger auffällige Keramik. Dafür aber müssen die Eltern einen Anteil selbst bezahlen, mindestens 1 000 Euro. Die Mutter ist unsicher: Zahn­spange ja oder nein? Und wenn ja, welche? Sie will das Beste für ihr Kind, aber muss sie dafür so viel Geld ausgeben?

Kiefer­ortho­pädie für Kinder ist häufig nötig

Vor der Entscheidung über eine kiefer­ortho­pädische Behand­lung stehen viele Familien. Dass viele Zahn­spangen unnötig seien, widerlegt die 6. Deutsche Mund­gesund­heits­studie von 2022. Bei 40 Prozent der Acht- und Neunjäh­rigen sah sie behand­lungs­bedürftige Zahn- und Kieferfehl­stel­lungen wie Über­biss, Engstand und Lücken. Welche Therapie-Geräte am besten in welchem Alter zum Einsatz kommen, hat Stiftung Warentest Professor Till Köhne, Leiter der Kiefer­ortho­pädie am Universitäts­klinikum Leipzig, gefragt. In einigen Fällen muss die Behand­lung sehr früh beginnen. Mehr zum richtigen Zeit­punkt lesen Sie in unserem Special Wann die Behandlung starten sollte.