Spuren einer Reinigungs­flüssig­keit entdeckt

Wie das Unternehmen Wilhelm Brandenburg mit Haupt­sitz in Frank­furt am Main mitteilt, könnten aufgrund eines tech­nischen Defekts „kleinste Spuren einer Reinigungs­flüssig­keit“ in Wurst­waren der Firma gelangt sein. Bei Selbst­bedienungs­ware gilt der Rück­ruf für folgende Sorten und folgende Mindest­halt­barkeits­daten (MHD):

Wilhelm Brandenburg Bierschinken 100 g (MHD: 25.10. 2017 bis 06.11.2017),

Wilhelm Brandenburg Jagd­wurst 100 g (MHD 27.10. 2017 bis 06.11.2017),

Wilhelm Brandenburg Aufschnitt Trio 100 g (MHD 26.10.2017 bis 06.11.2017),

Wilhelm Brandenburg Fleisch­käse grob 100 g (MHD 26.10.2017 bis 03.11.2017).