Kläger wollte an Kaution kommen

Der verhandelte Fall ist tragisch. Denn die Mutter wollte nach der Trennung mit den Kindern in der Wohnung bleiben und hatte die Kündigung verweigert. Der Kläger bestand aber darauf, um an seinen Anteil der Mietkaution zu kommen. Nach Ansicht des Gerichts ändert die Verantwortung des Mannes als Vater der in der Wohnung lebenden Kinder nichts an seinem Recht, von seiner Ex-Part­nerin die Zustimmung zur Beendigung des Miet­verhält­nisses zu verlangen.

