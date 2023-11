Ein Über­gabepro­tokoll ist beim Einzug in eine neue Wohnung genauso wichtig wie beim Auszug. Mieter und Vermieter sollten alle Mängel fest­halten und den Zustand der Wohnung genau beschreiben. Auch Zählerstände für Gas, Wasser und Strom gehören in das Protokoll. Die Rechts­experten der Stiftung Warentest erklären, worauf noch zu achten ist.

Tipp: Ein Umzug kann eine gute Gelegenheit sein, zu einem günstigeren Energieanbieter zu wechseln.

Wie hoch darf die Kaution sein?

Die Kaution für eine neue Wohnung darf höchs­tens drei Monats­kaltmieten betragen. Der Vermieter muss das Geld konkurs­sicher anlegen, also getrennt von seinem Vermögen. Die Kaution muss seit einiger Zeit nicht mehr unbe­dingt auf ein Spar­buch einge­zahlt werden. Mieter können ihren Vermieter daher bitten, die Kaution in andere Anlageformen zu investieren, die mehr Rendite bringen, aber gleich­zeitig die nötige Sicherheit bieten – etwa Tagesgeldkonten. Riskantere Anlageformen wie Aktien sind aufgrund der möglichen Kurs­verluste nicht geeignet. Statt einer Geldzahlung können Mieter und Vermieter aber auch eine andere Form der Kaution vereinbaren: Eine Bürg­schaft oder ein Spar­buch, das der Mieter an den Vermieter verpfändet, sind ebenfalls möglich.

