Den Schul­abschluss in der Tasche, den Studien- oder Ausbildungs­platz gesichert – damit steht für junge Menschen häufig der Auszug aus dem Eltern­haus an. Als erste eigene Bleibe suchen sich viele Studierende und Auszubildende ein Zimmer in einer Wohn­gemeinschaft. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein Zimmer ist oft güns­tiger als eine eigene Wohnung, besonders im Stadt­zentrum oder in Uninähe. Man braucht nicht gleich eine komplette Wohnungs­einrichtung, mietet vielleicht sogar ein möbliertes Zimmer. Kurzum: das Zusammen­wohnen mit anderen hilft, mit Bafög oder kleinem Budget besser über die Runden zu kommen. Außerdem ist man nicht allein.

Doch beim Miet­vertrag heißt es aufpassen: Wer hat welche Rechte und Pflichten? Wer haftet für Schäden in der Wohnung? Darf man einfach ausziehen? Müssen alle kündigen? WG-Miet­verträge gibt es üblicher­weise in zwei Varianten. Je nach Modell unterscheiden sich Kündigungs­schutz und Haftung.

Wer lang­fristig in der WG wohnen möchte, macht mit diesem Mietmodell nichts falsch. Er oder sie genießt besseren Kündigungs­schutz als etwa bei einer Untermiete und kann sich mit allen Fragen und Problemen selbst direkt an die Vermieterin wenden.

Stehen alle Mitbewohne­rinnen und Mitbewohner gleichberechtigt als Haupt­mieter im Vertrag, sind alle zusammen für die Wohnung und Miete verantwort­lich. Wer wie viel zahlt, können sie unter sich regeln. Das bedeutet auch: Zahlt ein Mitbewohner seine Miete zu spät oder gar nicht, kann der Vermieter den fehlenden Betrag von allen anderen Haupt­mietern fordern. Gleiches gilt für die Haftung für Schäden in der Wohnung.

Hürden beim Mitbewohner­wechsel

Nicht so klar geregelt ist bei einem Gemein­schafts­vertrag der Aus- und Einzug von Mitbewohnern. Bislang folgten Gerichte dabei einer eher mieterfreundlichen Linie. Vor Kurzem beschäftigte sich der Bundes­gerichts­hof (BGH) mit dem Thema (Az. VIII ZR 304/21). In dem Fall ging es um eine Berliner WG mit sieben Haupt­mietenden, von denen vier im Miet­vertrag wechseln wollten – das erlaubte der Vermieter nicht. Laut Bundes­gerichts­hof hängt der Anspruch auf einen Mieter­wechsel in WGs von den Bestimmungen des Miet­vertrags und den Umständen des Einzel­falls ab.

Generell könne dieser Anspruch nicht einfach aus jedem Miet­vertrag mit einer WG hergeleitet werden, selbst wenn der Vermieter vorherigen Mieter­wechseln zuge­stimmt hat. Das würde Vermieter zu stark benach­teiligen, denn sie wären quasi für immer an den Miet­vertrag gebunden, hieß es in der Urteils­begründung. Auch im Fall der Berliner WG zogen die Mieter den Kürzeren. Der Vermieter musste den Wechsel nicht erlauben. Den Mietern bliebe, so der BGH, noch die Möglich­keit der Untermiete.

Anders kann es aussehen, wenn von Anfang an klar ist, dass Mieter „häufig und in kurzen Zeit­abständen“ wechseln müssen. Als Beispiel nennt der BGH eine Studierenden-WG. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten WGs eine Vereinbarung zum regel­mäßigen Austausch von Mietern in den Miet­vertrag aufnehmen.