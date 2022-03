Die Mieten unterscheiden sich in Deutsch­land stark von Region zu Region. Daher gibt es für die Wohn­geldbe­rechnung sieben verschiedene Miet­stufen. Die Miethöhe in Stufe I liegt deutlich unter dem bundes­deutschen Durch­schnitt, Stufe VII deutlich darüber. Zu welcher Miet­stufe der eigene Wohn­ort gehört, kann auf einer Liste des Bundesinnenministeriums nachgelesen werden. Das Miet­niveau für Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern stellt das Statistische Bundes­amt fest. Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern werden zu einem Kreis zusammengefasst. Abhängig von Miet­stufe und Zahl der Haus­halts­mitglieder gibt es eine Höchst­grenze, bis zu der die monatliche Miete in die Wohn­geldbe­rechnung einfließt. Als Miete wird die Nettokaltmiete plus der Kosten für Wasser, Abwasser und Müll sowie weitere Neben­kosten wie die Treppen­hausbe­leuchtung angesetzt.

Tabelle: Höchste anrechen­bare Miete 2022 Anzahl der zu berück­sichtigenden Haus­halts­mitglieder Mieten­stufe I II III IV V VI VII 1 347 392 438 491 540 591 651 2 420 474 530 595 654 716 788 3 501 564 631 708 778 853 937 4 584 659 736 825 909 995 1095 5 667 752 841 944 1038 1137 1251 Mehr­betrag für jedes weitere zu berück­sichtigende Haus­halts­mitglied 79 90 102 114 124 143 157