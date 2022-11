Viel teurer als im Vorjahr Viele Haus­eigentümer erhalten zurzeit die Jahres­rechnung für ihre Wohngebäudeversicherung – und sind geschockt. Denn der Versicherungs­schutz wird viel teurer als im Vorjahr. Teils gibt es Preis­sprünge von 20 oder 30 Prozent – deutlich mehr also als die ohnehin schon hohe Inflation. Die Versicherer begründen die starken Erhöhungen mit erheblichen Mehr­kosten.

Erst kündigen, wenn neuer Vertrag sicher Dennoch lautet unser Rat: Kündigen Sie nicht vorschnell. Wer jetzt die Rechnung nicht zahlt oder kündigt, steht am Ende womöglich ohne Versicherung da, denn nicht jeder Versicherer versichert jede Immobilie. Das sollte niemand riskieren, denn ihr eigenes Haus ist für die meisten Menschen das teuerste, was sie besitzen. Guter Versicherungs­schutz ist unentbehr­lich. Die Grund­regel ist daher: Wer kündigen will, sollte vorher Angebote vergleichen, neben Preisen auch die Leistungen. Welche Leistungen in der Wohn­gebäude­versicherung in welchem Umfang über­nommen werden, ist sehr wichtig, schließ­lich geht es bei Schäden am Haus meist um viel Geld.

Baupreis­index steigt rasant Der Grund für die massive Preissteigerung in den bestehenden Verträgen sind nicht einfach nur Preis­anhebungen der Versicherer, sondern vor allem die massiv gestiegenen Baukosten. Der Kosten­anstieg ist auf die hohe Inflation und die stetig teurer werdenden Baustoffe zurück­zuführen. Die Preise für den Neubau eines konventionellen Hauses lagen im Mai 2022 um 17,6 Prozent über denen des Vorjahres­monats, stellte das Statistische Bundes­amt fest. Entsprechend deutlich legte der Baupreisindex zu, den das Bundes­amt jähr­lich erfasst: von 1 668,2 im Jahr 2022 auf voraus­sicht­lich 1 961,4 ab 1. Januar 2023. Die Wohn­gebäude­versicherer sind verpflichtet, ihre Beiträge jähr­lich an diese Index­erhöhung anzugleichen. Sie müssen also die Preise anheben.

Anpassungs­faktor knapp 15 Prozent höher In den Rechnungen verweisen die Versicherer auf den so genannten Anpassungs­faktor. Er steigt von 20,97 im aktuellen Jahr auf 24,06 ab 1. Januar 2023. Das ist ein drastischer Anstieg von knapp 15 Prozent, während die jähr­lichen Steigerungen in den vergangenen zehn Jahren jeweils nur bei etwa drei Prozent pro Jahr lagen. Der Anpassungs­faktor wird jähr­lich vom Statistischen Bundes­amt errechnet. In den Faktor fließt der Baupreis­index mit 80 Prozent ein, der Tarif­lohn­index für das Baugewerbe mit 20 Prozent. Er gilt für alle Versicherungs­gesell­schaften, die eine Wohn­gebäude­versicherung zum so genannten gleitenden Neuwert anbieten.

Versicherung zum Neuwert Die gleitende Neuwert­versicherung ist in den meisten Verträgen üblich. Dabei wird der Wert des versicherten Hauses laufend den Kosten für einen gleich­wertigen Neubau angeglichen. Die Häuser sind also nicht mit einer fest vereinbarten Versicherungs­summe versichert, sondern die Summe wird jedes Jahr angepasst. Das ist wichtig, wenn ein Haus zum Beispiel abbrennt und komplett neu errichtet werden muss. Dann muss die Versicherungs­summe ausreichen, um einen Neubau in gleicher Art und Qualität zu bezahlen. Mit der Preis­anhebung fürs nächste Jahr ist somit auch eine höhere Leistung im Schadens­fall verbunden. So hatte zum Beispiel ein Haus, das im Jahr 2023 einen Versicherungs­wert von 434 450 Euro hat, im Jahr 2022 nur 369 506 Euro Versicherungs­wert.

Policen häufig ein Zuschuss­geschäft So ärgerlich diese Preissteigerung für Versicherte ist: Sie spiegelt lediglich das wider, was sich derzeit am Markt abspielt. Dass viele Versicherer ihre Preise noch darüber hinaus anheben, steht auf einem anderen Blatt. Für viele Gesell­schaften war die Wohn­gebäude­versicherung in den letzten Jahren ein Zuschuss­geschäft.

Große Unterschiede bei Preisen und Leistungen Allerdings gibt es bei den Preisen gewaltige Unterschiede, zeigen unsere Untersuchungen. Teure Verträge kosten dreimal soviel wie güns­tige, teils noch mehr. Doch gerade bei älteren Häusern, die womöglich in den letzten Jahren schon Schäden hatten, gehen viele Versicherer auf Abstand. Da kann es für Eigentümer schwierig werden, eine neue Police zu finden. Deshalb ist es wichtig, erst zu kündigen, wenn man anderswo einen neuen Vertrag sicher hat.