Die Berechnungs­grund­lage klären

Was zur Wohn­fläche gehören soll, können Vertrags­partner frei vereinbaren. Die meisten Verträge orientieren sich aber an stan­dardisierten Vorlagen. Dem Gros der seit 2004 geschlossenen Miet­verträge liegt die Wohn­flächen­ver­ordnung zugrunde. Ältere Kontrakte fußen meist auf der Zweiten Berechnungs­ver­ordnung. Sollen diese Stan­dards nicht greifen, muss der Vertrag sie ausdrück­lich ausschließen. Ansonsten ist die Fläche sämtlicher Wohn­räume zu ermitteln – inklusive fest einge­bauter Gegen­stände wie Herd und Badewanne. Tür- und Fens­ternischen bleiben in der Regel unbe­rück­sichtigt (Tabelle Was zur Wohnfläche gehört).