Die Wirecard-Aktie hat es auch in Riester-Fonds­sparpläne „geschafft“. Die Fonds­gesell­schaft Union Investment — Anbieter der UniProfiRente – war einst einer der größten Einzel­aktionäre von Wirecard.

Riester-Fonds der Union setzten auch auf Wirecard Auch die drei Fonds, die Kunden mit einem Riester-Fonds­sparplan (UniProfiRente) angeboten werden, hatten Wirecard-Aktien in ihrem Bestand: Im September 2019 waren es im UniGlobal Vorsorge 1,4 Prozent, im UniGlobal II 1,5 und im UniNach­haltig Aktien Global 1,8 Prozent. Ausgerechnet in dem als „nach­haltig“ bezeichneten Fonds war der Anteil der Wirecard-Aktien am größten – dabei gehört gute Unter­nehmens­führung auch zu den ESG-Kriterien, die zur Analyse nach­haltiger Investments in der Regel heran­gezogen werden. ESG steht für Environment, Social und Gover­nance (Umwelt, Soziales und Unter­nehmens­führung). Union räumt ein, dass die von ihnen verwendeten ESG-Scores bereits im Herbst 2019 Schwächen in der Unter­nehmens­führung ange­zeigt hatten. „Wir verstehen ESG-Scores allerdings nicht als alleiniges Investitions­kriterium, sondern ergänzen diese um einen konstruktiven, zugleich aber kritischen Unter­nehmens­dialog“, heißt es. „Den dort gemachten Aussagen durften wir zum damaligen Zeit­punkt Vertrauen entgegen bringen.“

Fonds der UniProfiRente stiegen bis Ende April aus Im August 2020 war Wirecard in allen genannten Fonds nicht mehr vorhanden. „Der weit über­wiegende Teil der Wirecard-Aktien wurde bis Ende April verkauft“, sagt ein Union-Investment­sprecher zu test.de. Beim Fonds UniGlobal betrug der Anteil der Wirecard-Aktie an der Wert­entwick­lung in der Zeit von Januar bis Ende April 2020 demnach minus 0,4 Prozent. Beim UniGlobal Vorsorge sei der „negative Performancebeitrag etwas nied­riger ausfallen“, so der Sprecher. Beim UniNach­haltig Aktien Global betrug der Performancebeitrag der Wirecard-Aktie den Angaben zufolge plus 0,02 Prozent.

Großes Überge­wicht Diese Zahlen im nied­rigen Prozent-Bereich dürfen aber nicht darüber hinweg­täuschen, dass es in den Riester-Fonds richtig viele dieser am Ende toxischen Wirecard-Aktien gab. Wirecard hatte Ende September 2019 einen Anteil von 0,05 Prozent am MSCI World. Das heißt: Bei einem Anteil von 1,5 Prozent im Fonds UniGlobal II – einem Aktienfonds Welt – betrug der Anteil der Wirecard-Aktien hier rund 30 Mal so viel wie im MSCI World.

Aktien spielen bei DWS-Riester-Fonds­sparplänen kaum noch eine Rolle Bei der DWS beträgt der Anteil der „risiko­behafteten Fonds“ in Riester-Fonds­sparplänen nach Angaben eines DWS-Sprechers insgesamt „unter 10 Prozent“. Die Aktienquoten liegen demzufolge bei „der über­wiegenden Mehr­zahl der DWS-Riester-Kunden im nied­rigen einstel­ligen Prozent­bereich oder … bei null Prozent“. Der Anteil einer speziellen Aktie sei „für den einzelnen Kunden per se praktisch nicht mehr mess­bar.“ Schuld an der nied­rigen Aktienquote sei die Garantie für den Beitrags­erhalt. Sie ist bei der Riester-Rente jedoch aus guten Gründen vorgeschrieben.