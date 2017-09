© Thinkstock Winterpneu. Am besten im Oktober aufziehen.

Einen allgemein vorgeschriebenen Zeit­punkt für den Reifen­wechsel gibt es in Deutsch­land nicht. Doch Auto­mobilclubs empfehlen, im Oktober Winterreifen zu montieren. Von 32 Winterreifen, die der ADAC aktuell geprüft hat, sind nur vier rundum gut – bei den SUV-Modellen sogar nur einer. Im Test: jeweils 16 Winterreifen für Fahr­zeuge der unteren Mittel­klasse in der Größe 195/65 R15 und für Geländelimousinen (SUV, Sport Utility Vehicle) in der Dimension 215/65 R16.