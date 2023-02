Welche Reifengröße für ein bestimmtes Fahr­zeug erlaubt ist, hängt von Motor­leistung, Fahr­zeuggewicht und Höchst­geschwindig­keit ab. Angegeben wird die Größe – oder Dimension – im Fahr­zeug­schein (Zulassungs­bescheinigung Teil 1), in den Zeilen 15.1 und 15.2. Im neuen Fahr­zeug­schein wird seit Oktober 2005 nur noch eine Reifengröße genannt. Das ist in der Regel die des kleinsten für das Fahr­zeug zugelassenen Sommerreifens.

Die Kombination aus Zahlen und Buch­staben auf der Reifenflanke, also der Seite des Reifens, gibt die Reifengröße (Dimension an). So entschlüsseln Sie die Kenn­zeichnung:

Andere zugelassene Reifengrößen können in der sogenannten COC-Bescheinigung (Certification of Confor­mity) aufgeführt sein, die für Neuwagen seit Oktober 2005 mitgeliefert wird. Sollten die Original-Bescheinigung nicht mehr vorliegen, lässt sich dieses Daten­blatt häufig auch im Internet herunter­laden − zum Beispiel auf der Seite des Herstel­lers. Bewahren Sie es im Fahr­zeug auf, um Ärger bei Verkehrs­kontrollen vorzubeugen.

Welche Felgen passen?

Die richtige Felgengröße zu einem Reifen ist in der Kenn­zeichnung in Zoll angegeben. Reifen mit größerem Durch­messer brauchen auch entsprechend größere Felgen. Es ist wichtig, dass solche meist auch breiteren Rad-Reifen-Kombinationen durch den Auto­hersteller freigegeben sind. Grund: Der Reifen darf auch bei hoher Beladung nicht am Kotflügelrand schleifen, zum Beispiel beim Einlenken in Kurven.