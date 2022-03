Der ADAC hat die Sommerreifen des Jahr­gangs 2022 getestet. Diesmal haben sich die Tester Reifen für Kleinwagen und die SUV-Kompakt­klasse vorgenommen. Elf von insgesamt 34 Reifen bewertete der ADAC als gut. Billigmarken schnitten sehr unterschiedlich ab. Die Preise im Test­feld reichten von 64 bis 107 Euro (Kleinwagenklasse) beziehungs­weise 81 bis 168 Euro (SUV-Kompakt­klasse) pro Reifen.

Der güns­tigste Reifen im Kleinwagen-Test­feld ist der Lauf­enn G Fit EQ+ für 64 Euro. Er braucht wenig Benzin, verschleißt aber recht schnell. Trotz des weichen Gummis fährt er auf nasser Bahn nur mittel­gut, auf trockener Piste im hinteren Mittel­feld. Insgesamt schrammt er knapp an einer guten Note vorbei. Am Tabellen­ende bei den 185er Reifen stehen Coo­per CS7 (schlechtester auf nasser Fahr­bahn, stärkster Verschleiß) und der Matador MP47 Hectorra 3 (ganz hinten bei Trockenheit). Beide kosten 76 Euro.

Wer viele Kilo­meter im Jahr fährt, wird eher auf die Lauf­leistung achten, wer in erster Linie die Umwelt schonen will, auf den Benzin­verbrauch. Wichtigster Faktor bleibt freilich, dass Bremsweg und Fahr­verhalten auf trockenen und nassen Straßen dem Sicher­heits­stan­dard genügen.

Sprit­verbrauch. Der beste Reifen, was Sprit­verbrauch, Verschleiß und Preis angeht, ist der Kormoran Road Performance (81 Euro). Er ist dennoch nicht zu empfehlen, weil er auf trockener Straße ganz hinten liegt und bei nasser mit Abstand das schlechteste Fahr­verhalten aufweist. Der Kormoran braucht zehn Prozent weniger Sprit als der Test­letzte in dieser Disziplin, der Lassa Competus (84 Euro).

Der Continental bremste sehr gut auf nasser und trockener Straße, war bei Sprit­verbrauch und Lauf­leistung aber bestenfalls Mittel­maß (Note 2,5). Und er ist etwas laut. Der Semperit ist dagegen ausgewogen in seiner Leistung und bremst super auf nasser Fahr­bahn. Zudem ist er etwas leiser als der Continental, braucht weniger Sprit und ist in der Anschaffung güns­tiger.

Good­year läuft am längsten, Kumho ist am spar­samsten

Mit einer prognostizierten Lauf­leistung von 53 000 Kilo­metern lief der Good­year Efficient­Grip Performance 2 für 89 Euro am längsten – doppelt so lang wie der letzte in dieser Disziplin, der Nokian Wetproof (71 Euro). Die Testsieger Continental und Semperit liegen hier mit rund 34 000 beziehungs­weise 33 000 Kilo­metern im Mittel­feld. Der Good­year bremst zwar gut, schneidet aber beim Fahr­verhalten auf trockener Strecke nur befriedigend ab. Am wenigsten Sprit braucht der güns­tige Kumho Ecsta HS51 (71 Euro) aus Korea. Er bremst ordentlich und hat auch einen geringen Verschleiß.

Alle Testergebnisse für Sommerreifen der Größe 205/55 R16