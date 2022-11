Doch was genau und in welchen Mengen in den Drinks steckt, vor allem wie viel Zucker und Kalorien, müssen die Anbieter laut EU-Lebens­mittel­informations­ver­ordnung nicht aufs Etikett drucken. Anders als bei den meisten verpackten Lebens­mitteln sind diese Angaben bei Getränken mit einem Alkohol­gehalt von mehr als 1,2 Volumen­prozent bisher keine Pflicht.

Selber machen hat Vorteile

Wer genau wissen will, was in Becher und Bauch landet, kann Winterdrinks selbst zubereiten. So lässt sich etwa die Intensität von Gewürzen und Süße nach eigenem Geschmack bestimmen oder reduzieren. Weiterer Vorteil: Sollen Kinder oder Schwangere mittrinken, lassen sich alkoholhaltige Zutaten einfach ersetzen.

Und so funk­tioniert es: Für zwei Becher Glüh-Gin je 200 Milliliter frischen Orangensaft und naturtrüben Apfelsaft in einem Topf mischen. Je nach Geschmack mit 4 bis 8 Nelken, 2 bis 3 Zimt­stangen, 1 bis 2 Sternanis und etwas frischem Ingwer würzen, erhitzen und 20 Minuten ziehen lassen. Vor dem Servieren 40 bis 50 Milliliter Gin oder alkoholfreien Gin dazu­geben.